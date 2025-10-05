Ким Чен Ын запретил операции по увеличению груди в Северной Корее: какая причина

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал начать борьбу с женщинами, которые делают пластические операции по увеличению груди. Такие процедуры официально признали "антисоциалистическими" и "гнилыми капиталистическими действиями".

Ким Чен Ын запретил пластические операции по увеличению груди в КНДР. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Daily NK со ссылкой на источники в КНДР, Министерство общественной безопасности Пхеньяна издало приказ об экстренных мерах против пластических операций, которые, по словам властей, противоречат идеалам "социалистической морали".

"Женщины в социалистической системе проникнуты буржуазной идеологией и делают всяческие ленивые вещи. Если раньше мы терпим относились к пластике век или татуировки бровей, то сейчас ситуация вышла из-под контроля", — говорится во внутренней директиве ведомства.

По данным источников, в Пхеньяне созданы специальные "ударные группы", действующие в гражданской одежде и обнаруживающие врачей черного рынка и женщин с "неестественно пышными формами". Тех, кого поймают, могут отправить в трудовые лагеря по обвинению в "антисоциализме".

По информации Daily NK, в середине сентября в столице КНДР состоялся публичный суд над частным врачом и двумя молодыми пациентками. Женщин часами держали на сцене с опущенными головами, пока прокурор обвинял их в "гнилых капиталистических поступках". На суде демонстрировали изъятый контрабандный силикон, хирургические инструменты и наличные деньги.

Такие "кампании моральной чистоты" в Северной Корее не являются новыми, ранее власти преследовали владельцев джинсов, модных причесок или слушающих южнокорейскую музыку.

