Кім Чен Ин заборонив операції зі збільшення грудей у Північній Кореї: яка причина
НОВИНИ

Кім Чен Ин заборонив операції зі збільшення грудей у Північній Кореї: яка причина

Кім Чен Ин наказав боротися з "антисоціалістичними" операціями зі збільшення грудей. У КНДР створили спецгрупи, які шукають жінок із імплантами.

5 жовтня 2025, 16:05
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин наказав розпочати боротьбу з жінками, які роблять пластичні операції зі збільшення грудей. Такі процедури офіційно визнали "антисоціалістичними" і "гнилими капіталістичними діями".

Кім Чен Ин заборонив операції зі збільшення грудей у Північній Кореї: яка причина

Кім Чен Ин заборонив пластичні операції зі збільшення грудей в КНДР. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє видання Daily NK із посиланням на джерела в КНДР, Міністерство громадської безпеки Пхеньяна видало наказ про екстрені заходи проти пластичних операцій, які, за словами влади, суперечать ідеалам "соціалістичної моралі".

"Жінки в соціалістичній системі просякнуті буржуазною ідеологією та роблять усілякі ліниві речі. Якщо раніше ми терпимо ставилися до пластики повік чи татуювання брів, то зараз ситуація вийшла з-під контролю", — йдеться у внутрішній директиві відомства.

За даними джерел, у Пхеньяні створені спеціальні "ударні групи", які діють у цивільному одязі та виявляють лікарів чорного ринку і жінок із "неприродно пишними формами". Тих, кого спіймають, можуть відправити до трудових таборів за звинуваченням у "антисоціалізмі".

За інформацією Daily NK у середині вересня в столиці КНДР відбувся публічний суд над приватним лікарем та двома молодими пацієнтками. Жінок годинами тримали на сцені з опущеними головами, поки прокурор звинувачував їх у "гнилих капіталістичних вчинках". На суді демонстрували вилучений контрабандний силікон, хірургічні інструменти та готівку.

Такі "кампанії моральної чистоти" у Північній Кореї не є новими, раніше влада переслідувала власників джинсів, модних зачісок чи тих, хто слухає південнокорейську музику. 

Раніше портал "Коментарі" про жорстокий суд над підлітками в Північній Кореї. Їх матері знепритомніли, коли почули вирок.

Також "Коментарі" писали про 10 фактів про реальне життя та роботу в Північній Кореї.



Джерело: https://www.dailynk.com/20250725-2/?tztc=1
