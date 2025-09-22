Ким Чен Ын заявил о создании "секретного оружия" в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что страна разработала "мощное секретное оружие". По его словам, это вооружение значительно усилит оборонный потенциал КНДР на фоне внешних угроз Южной Кореи и США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Ким Чен Ын во время выступления на сессии Верховного народного собрания рассказал, что Северная Корея добилась немалых успехов в сфере оборонной науки и военных исследований.

"Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала… мы получили новое мощное секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала нашей армии", — сказал северокорейский диктатор.

Ким Чен Ын не уточнил, о каком именно вооружении идет речь. В то же время он упомянул о строительстве новых эсминцев, что должно сделать КНДР морским государством, а также укрепление стратегических ядерных сил и усовершенствование характеристик обычного вооружения.

Лидер КНДР повторил, что Северная Корея готова к диалогу с США, но только при условии, что Вашингтон откажется от требований денуклеаризации. По его словам, сегодня КНДР "чувствует себя в самой большой безопасности" именно благодаря развитию ядерного арсенала. Относительно отношений с Южной Кореей Ким Чен Ын сказал, что КНДР "не имеет общих дел" с Сеулом. По словам диктатора, обе страны фактически уже давно выступают как отдельные государства на международной арене, в частности, с момента вступления в ООН в 1991 году.

"Наше решение признать в Республике Корея другое, наиболее враждебное государство, не было внезапным. Это лишь признание фактов", – сказал Ким Чен Ын.

