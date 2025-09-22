Ким Чен Ын заявил о создании "секретного оружия" в КНДР

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что страна разработала "мощное секретное оружие". По его словам, это вооружение значительно усилит оборонный потенциал КНДР на фоне внешних угроз Южной Кореи и США.
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников
Ким Чен Ын во время выступления на сессии Верховного народного собрания рассказал, что Северная Корея добилась немалых успехов в сфере оборонной науки и военных исследований.
Ким Чен Ын не уточнил, о каком именно вооружении идет речь. В то же время он упомянул о строительстве новых эсминцев, что должно сделать КНДР морским государством, а также укрепление стратегических ядерных сил и усовершенствование характеристик обычного вооружения.
Лидер КНДР повторил, что Северная Корея готова к диалогу с США, но только при условии, что Вашингтон откажется от требований денуклеаризации. По его словам, сегодня КНДР "чувствует себя в самой большой безопасности" именно благодаря развитию ядерного арсенала. Относительно отношений с Южной Кореей Ким Чен Ын сказал, что КНДР "не имеет общих дел" с Сеулом. По словам диктатора, обе страны фактически уже давно выступают как отдельные государства на международной арене, в частности, с момента вступления в ООН в 1991 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о случайно включенном микрофоне, который раскрыл личный разговор Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына.
Также "Комментарии" писали, что Трамп обвинил Путина, Кима и Си в заговоре против США.