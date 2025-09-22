logo

BTC/USD

112949

ETH/USD

4192.51

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Ким Чен Ын заявил о создании "секретного оружия" в КНДР
commentss НОВОСТИ Все новости

Ким Чен Ын заявил о создании "секретного оружия" в КНДР

Лидер КНДР объявил о новых военных разработках и заявил, что страна чувствует себя в наибольшей безопасности благодаря ядерным силам.

22 сентября 2025, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что страна разработала "мощное секретное оружие". По его словам, это вооружение значительно усилит оборонный потенциал КНДР на фоне внешних угроз Южной Кореи и США.

Ким Чен Ын заявил о создании "секретного оружия" в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Ким Чен Ын во время выступления на сессии Верховного народного собрания рассказал, что Северная Корея добилась немалых успехов в сфере оборонной науки и военных исследований.

"Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала… мы получили новое мощное секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала нашей армии", — сказал северокорейский диктатор.

Ким Чен Ын не уточнил, о каком именно вооружении идет речь. В то же время он упомянул о строительстве новых эсминцев, что должно сделать КНДР морским государством, а также укрепление стратегических ядерных сил и усовершенствование характеристик обычного вооружения.

Лидер КНДР повторил, что Северная Корея готова к диалогу с США, но только при условии, что Вашингтон откажется от требований денуклеаризации. По его словам, сегодня КНДР "чувствует себя в самой большой безопасности" именно благодаря развитию ядерного арсенала. Относительно отношений с Южной Кореей Ким Чен Ын сказал, что КНДР "не имеет общих дел" с Сеулом. По словам диктатора, обе страны фактически уже давно выступают как отдельные государства на международной арене, в частности, с момента вступления в ООН в 1991 году.

"Наше решение признать в Республике Корея другое, наиболее враждебное государство, не было внезапным. Это лишь признание фактов", – сказал Ким Чен Ын.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случайно включенном микрофоне, который раскрыл личный разговор Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына.

Также "Комментарии" писали, что Трамп обвинил Путина, Кима и Си в заговоре против США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://kcna.kp/en/article/q/042ad4e3926ccb4eabae48f45e7f1126.kcmsf
Теги:

Новости

Все новости