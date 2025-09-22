Кім Чен Ин заявив про створення "секретної зброї" в КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що країна розробила "потужну секретну зброю". За його словами, це озброєння значно підсилить оборонний потенціал КНДР на тлі зовнішніх загроз з боку Південної Кореї та США.

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото з відкритих джерел

Кім Чен Ин під час виступу на сесії Верховних народних зборів розповів, що Північна Корея досягла чималих успіхів у сфері оборонної науки та військових досліджень.

"Наша держава та партія домагаються безперервного стрибкоподібного розвитку у справі зміцнення оборонного потенціалу… ми отримали нову потужну секретну зброю. Було досягнуто чималих успіхів у сфері оборонної науки та досліджень, які зроблять великий внесок у різке збільшення бойового потенціалу нашої армії", — сказав північнокорейський диктатор.

Кім Чен Ин не уточнив, про який саме тип озброєння йдеться. Водночас він згадав про будівництво нових есмінців, що має зробити КНДР морською державою, а також зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення характеристик звичайного озброєння.

Лідер КНДР повторив, що Північна Корея готова до діалогу зі США, але лише за умови, що Вашингтон відмовиться від вимог денуклеаризації. За його словами, сьогодні КНДР "почувається у найбільшій безпеці" саме завдяки розвитку ядерного арсеналу.

Щодо відносин із Південною Кореєю, Кім Чен Ин сказав, що КНДР "не має спільних справ" із Сеулом. За словами диктатора, обидві країни фактично вже давно виступають як окремі держави на міжнародній арені, зокрема з моменту вступу до ООН у 1991 році.

"Наше рішення визнати в Республіці Корея іншу, найбільш ворожу державу, не було раптовим. Це лише визнання фактів", – сказав Кім Чен Ин.

