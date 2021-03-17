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Китай накрыла песчаная буря

Пещерный храмовый комплекс Могао в Дуньхуане, имеющий 1600-летнюю историю, расположен в пустыне Гоби

сегодня, 06:13
Автор:

Ольга Чародий

Пещерный  комплекс Могао в Китае закрыли из-за стихийного бедствия. Храмовой комплекс Могао в городе Дуньхуан был закрыт по причине того, что  на регион  обрушилась самая сильная песчаная буря за последние 10 лет, информирует Национальное агентство новостей КНР Синьхуа.

Китай накрыла песчаная буря

Буря (фото из открытых источников)

Для обеспечения безопасности туристов правительством страны было принято решение   временно закрыть комплекс Могао, говорится в сообщении Дуньхуанской академии. Сообщается, что регион терпит убытки из-за закрытия комплекса, однако  о точном  времени его открытия будет известно, когда закончится непогода, вызванная песчаной бурей.

Согласно прогнозу  провинциального Управления по делам экологии и охраны окружающей среды, сопряженная с песчаной бурей погода продлится примерно до четверга. Также в сообщении отмечается, что комплекс находится под угрозой разрушения из-за непогоды.

Напомним, из-за тепловых колебаний на Солнце Землю накрыла самая мощная в текущем году магнитная буря. Ученые присвоили ей максимальный уровень G3. По словам экспертов, явление окажет влияние на самочувствие даже неметеозависимым людей. Тем, кто сильно зависит от погодных колебаний, эксперты рекомендуют не заниматься тяжелой физической работой и избегать стрессов, побольше отдыхать, правильно питаться и соблюдать питьевой режим. Известно, что вспышка на звезде произошла три дня назад и начнет утихать только к завтрашнему вечеру.

Из-за того, что явление случилось на той стороне Солнца, которая повернута к Земле,  воздействие от вспышки будет огромным. Кроме того, если вы заметили перебои в работе интернета и электроприборов, в этом тоже виновата магнитная буря. Известно, что явления будут наблюдаться сегодня с 17 до 23 часов.  Также стало известно, что эта магнитная буря может вызвать северное сияние, как к примеру, на фото снятых над Тюменью вчера вечером.


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Источник: http://russian.news.cn/
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