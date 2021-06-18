Китай впервые отправил экипаж на свою новую орбитальную станцию

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Ольга Чародий
В ночь на 17 июня Китай успешно запустил свою первую с 2016
года пилотируемую миссию. На корабле "Шэньчжоу-12" к новой
орбитальной станции "Тяньхэ" отправился экипаж из трех тайконавтов.
Китай (фото из открытых источников)
Ракета-носитель "Чанчжэн-2F", которая стартовала с
космодрома Цзюцюань, успешно вывела в космос пилотируемый космический корабль
"Шэньчжоу-12". Он доставит трех тайконавтов, которые проработают три
месяца на борту базового модуля китайской орбитальной станции
"Тяньхэ". Запуск транслировался в прямом эфире на Youtube.
Сначала "Шэньчжоу-12" должен был доставить новый
экипаж на орбитальную станцию "Тяньгун-2" в 2016 году, однако затем
было отменено. В дальнейшем КНР решила создать многомодульную орбитальную
станцию, а на "Шэньчжоу-12" доверить доставку на основной модуль
"Тяньхэ", запущенный на околоземную орбиту в апреле этого года,
первый экипаж из трех человек. Припасы для них были доставлены на модуль раньше
с помощью грузового корабля "Тяньчжоу-2".
Запуск корабля в космос состоялся 17 июня 2021, стыковка будет проводиться в автоматическом режиме до носового узла "Тяньхэ". Ожидается, что экипаж пробудет на космической станции три месяца, станет рекордно длительной экспедицией для КНР.
Как сообщали ранее российское космическое агентство "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление (CNSA) представили проект совместной лунной базы. Как стало известно, базу на единственном спутнике Луны РФ и Китай планируют открыть к 2035 году. На ней будут располагаться площадки для взлета и посадки космических аппаратов и ряд модулей различного назначения.
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