Китай впервые отправил экипаж на свою новую орбитальную станцию



















В ночь на 17 июня Китай успешно запустил свою первую с 2016 года пилотируемую миссию. На корабле "Шэньчжоу-12" к новой орбитальной станции "Тяньхэ" отправился экипаж из трех тайконавтов.

Китай (фото из открытых источников)

Ракета-носитель "Чанчжэн-2F", которая стартовала с космодрома Цзюцюань, успешно вывела в космос пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12". Он доставит трех тайконавтов, которые проработают три месяца на борту базового модуля китайской орбитальной станции "Тяньхэ". Запуск транслировался в прямом эфире на Youtube.

Сначала "Шэньчжоу-12" должен был доставить новый экипаж на орбитальную станцию ​​"Тяньгун-2" в 2016 году, однако затем было отменено. В дальнейшем КНР решила создать многомодульную орбитальную станцию, а на "Шэньчжоу-12" доверить доставку на основной модуль "Тяньхэ", запущенный на околоземную орбиту в апреле этого года, первый экипаж из трех человек. Припасы для них были доставлены на модуль раньше с помощью грузового корабля "Тяньчжоу-2".

Запуск корабля в космос состоялся 17 июня 2021, стыковка будет проводиться в автоматическом режиме до носового узла "Тяньхэ". Ожидается, что экипаж пробудет на космической станции три месяца, станет рекордно длительной экспедицией для КНР.

Как сообщали ранее российское космическое агентство "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление (CNSA) представили проект совместной лунной базы. Как стало известно, базу на единственном спутнике Луны РФ и Китай планируют открыть к 2035 году. На ней будут располагаться площадки для взлета и посадки космических аппаратов и ряд модулей различного назначения.







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