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Главная Новости Мир Азия Китайцам покажут шедевры украинского кино: какие фильмы будут транслировать в Пекине
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Китайцам покажут шедевры украинского кино: какие фильмы будут транслировать в Пекине

Для показа отобрали четыре лучших украинских фильма

сегодня, 18:20
Автор:

Козлова Альбіна

В рамках ХІ Пекинского международного кинофестиваля для жителей столицы Китая в кинотеатрах будут транслировать украинское кино. Об этом сообщают в пресс-службе посольства Украины в Китайской народной республике и в Монголии.

Китайцам покажут шедевры украинского кино: какие фильмы будут транслировать в Пекине

Фильм "Белая птица с черной отметиной", фото из открытых источников

"Дни украинского кино" в Пекине пройдут с 22 по 30 сентября в лучших кинотеатрах столицы республики. Желающие могут уже приобрести билеты на сеанс через приложение WeChat или на сайте кинофестиваля в программе "Маоянь дяньин Янчу".

Реализация проекта "Дни украинского кино" была бы невозможна без привлечения Национальной киностудии художественных фильмов им. А. Довженко и Национального центра А. Довженко.

Известно, какие фильмы покажут в Китае. Для представления украинской культуры были отобраны лучшие фильмы о украинцах, которые признаны шедеврами кинематографа.

Китайцы смогут посмотреть "Тени забытых предков" режиссера Сергея Параджанова, "Каменный крест" режиссера Леонида Осыка, "Вечер на Ивана Купала" и "Белую птицу с черной отметиной" режиссера Юрия Ильенко.

Отметим, что международный кинофестиваль проходит в столице Китая ежегодно. Впервые фестиваль состоялся в 2011 году, теперь это довольно популярное мероприятие. На кинофестиваль приезжают голливудские звезды, режиссеры, продюсеры.

Как сообщал портал "Комментарии", драму о гимнастке из Украины выдвинут на премию "Оскар". Известно, что киноленту "Ольга" выдвинут от Швейцарии как лучший международный художественный фильм. Съемки драмы происходили на территории разных стран — Франции, Украины, Швейцарии.

Мы ранее писали, что две украинские режиссерки получили награды на баварском кинофестивале в номинациях "Fünf Seen Filmpreis 2021" и "Perspektive Junges Kino 2021". Отличия получил от имени украинок генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко. Способствовали участия режисерок в фестивале Генеральное консульство Украины в Мюнхене и Украинский институт.


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Источник: https://china.mfa.gov.ua/news/dni-ukrayinskogo-kino-startuyut-v-pekini
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