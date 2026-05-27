КНДР тестирует новое вооружение: крылатые ракеты с ИИ-наведением бьют на 100 километров

Северная Корея провела комплексные испытания модернизированного вооружения, задействовав новые технологии автоматизации. Как сообщает издание Reuters, военные КНДР протестировали работу тактических блистических ракет, артиллерийских систем, а также высокоточных крылатых ракет, оснащенных системой наведения на базе искусственного интеллекта.

Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

"Эти новейшие образцы, отмечают иностранные аналитики, анализируя технические характеристики боеприпасов, способны ликвидировать определенные цели на расстоянии до 100 километров".

Отдельное внимание международных экспертов привлекла техника, которая использовалась при стрельбе. Сами пусковые установки, из которых производились залпы, оказались визуально очень похожими на известные американские системы HIMARS.

"Визуальное сходство техники КНДР с западными аналогами слишком заметно, — подчеркивают специалисты, — что заставляет задуматься об источниках происхождения этих инженерных решений".

Разведки соседних стран продолжают изучать реальную эффективность заявленных Пхеньяном ИИ-технологий в боевых условиях.

