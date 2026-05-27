КНДР тестує нове озброєння: крилаті ракети з ШІ-наведенням б'ють на 100 кілометрів

Північна Корея провела комплексні випробування модернізованого озброєння, задіявши новітні технології автоматизації. Як повідомляє видання Reuters, військові КНДР протестували роботу тактичних баллистичних ракет, артилерійських систем, а також високоточних крилатих ракет, які оснащені системою наведення на базі штучного інтелекту.

Кім Чен Ин. Фото з відкритих джерел

"Ці новітні зразки, — зазначають іноземні аналітики, аналізуючи технічні характеристики боєприпасів, — спроможні ліквідовувати визначені цілі на відстані до 100 кілометрів".

Окрему увагу міжнародних експертів привернула техніка, яка використовувалася під час стрільб. Самі пускові установки, з яких здійснювалися залпи, виявилися візуально дуже схожими на відомі американські системи HIMARS.

"Візуальна схожість техніки КНДР із західними аналогами є надто помітною, — підкреслюють фахівці, — що змушує задуматися про джерела походження цих інженерних рішень".

Наразі розвідки сусідніх країн продовжують вивчати реальну ефективність заявлених Пхеньяном ШІ-технологій у бойових умовах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські медіаресурси почали активно поширювати відеозапис, зроблений камерою ворожого ударного безпілотника під час прольоту над українським містом Дніпро. Опубліковані кадри демонструють високу деталізацію та повне охоплення міської забудови.

На оприлюдненому ролику чітко зафіксовано, як обладнаний відеокамерою керований дрон пролітає крізь увесь населений пункт. У кадр повністю потрапила центральна частина міста, після чого апарат вилетів за його межі. Як стверджують джерела, завдяки використанню технологій штучного інтелекту безпілотний апарат здатний автоматично розпізнавати всі об'єкти на своєму шляху.



