КНДР закрывает посольства во всем мире ради Кремля: что им обещает Путин

Глава КНДР Ким Чен Ин начал большое сокращение дипломатических консульств Северной Кореи, поскольку считает, что будет иметь большие прибыли от соглашений с Москвой по реализации оружия, чем от работы дипломатов.

Ким Чен Ин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Bloomberg.

Пропагандистские СМИ Северной Кореи сообщают, что в октябре власти Северной Кореи объявили о закрытии посольства в Уганде и Анголе. Будет закрыто консульство в Гонконге и еще более десяти дипломатических консульств на территории Африки. В число запланированных в сокращение входит дипломатическое учреждение КНДР в Испании.

По информации министерства объединения Южной Кореи, у Кима не хватает средств на поддержку работы своих дипломатических представительств из-за глобальных санкций, от которых страдает его казна. Сейчас Пхеньян имеет 47 посольств, три консульства и три представительства.

Издание пишет, что дипломатические учреждения КНДР необычно отличаются в дипломатическом мире: Соединенные Штаты, Великобритания и другие государства обвиняют эти дипломатические учреждения в применении незаконных финансовых схем для собственного финансирования, закупку предметов роскоши для руководителей Северной Кореи и отправления обратно финансов, которые были получены путём.

Закрытие дипломатических представительств происходит одновременно с тем, что власти Северной Кореи активизируют прибыльный бизнес по отправке боеприпасов в РФ.

Начиная с августа, КНДР отправила более 1 млн артиллерийских снарядов РФ сообщил законодатель из Южной Кореи Ю Сан Бом после участия в брифинге шпионского ведомства страны.

Большой спрос из-за войны РФ в Украине приводит к росту мировых цен на артиллерийские снаряды, в том числе 155-мм снаряды, использующие силы НАТО, стоят почти 3000 долларов за штуку. Если бы власти Северной Кореи реализовали снаряды по схожим ценам, то стоимость такого боевого арсенала в РФ превысила бы 3 млрд долларов, это более 10% экономики Северной Кореи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ким Чен Ын получит от Путина за поставку оружия РФ