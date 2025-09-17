Корея закупит 20 скоростных электропоездов корейского производства для "Укрзализныци". Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба по результатам встречи в Сеуле с членом правления Eximbank Korea господином Хван Кийоном и представителями Фонда экономического развития и сотрудничества Республики Корея ( EDCF ).

Корея предоставит помощь Украине: что закупят

"В фокусе переговоров – развитие и модернизация украинской железнодорожной системы. В частности, финансирование банком закупки 20 скоростных электропоездов корейского производства, что позволит существенно увеличить объемы пассажирских перевозок, преодолевать дефицит мест в пиковые периоды, обновить парк поездов, сделать пассажирские перевозки более быстрыми и удобными.

Это особенно критично, учитывая то, что враг уничтожает подвижной состав Укрзализныци, в том числе попав недавно в поезд "Интерсити"", — подчеркнул Кулеба.

Отмечается, что до корейских производителей пассажирского подвижного состава было донесено видение развития украинской железной дороги и потребности в обновлении парка.

Также известно, что закупка новых электропоездов пройдет через прозрачный и открытый конкурс.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска усилили обстрелы железнодорожной инфраструктуры — пытаются поразить ключевые узловые станции. Волну массированных атак враг начал с июля, сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, пишет издание "Укринформ". По его словам, ключевые станции массированно атакуют "шахеды". Среди примеров назвал станцию Лозовую, станцию Синельниково, станцию Казатин.