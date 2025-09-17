Корея закупить 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва для "Укрзалізниці". Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба за результатами зустрічі у Сеулі із членом правління Eximbank Korea паном Хван Кійоном та представниками Фонду економічного розвитку і співробітництва Республіки Корея (EDCF).

Корея надасть допомогу Україні: що закуплять

"У фокусі перемовин – розвиток та модернізація української залізничної системи. Зокрема, фінансування банком закупівлі 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва, що дозволить суттєво збільшити обсяги пасажирських перевезень, долати дефіцит місць у пікові періоди, оновити парк поїздів, зробити пасажирські перевезення швидшими й зручнішими.

Це особливо критично, враховуючи те, що ворог нищить рухомий склад Укрзалізниці, в тому числі поціливши нещодавно в поїзд “Інтерсіті”", – наголосив Кулеба.

Зазначається, що до корейських виробників пасажирського рухомого складу було донесено бачення розвитку української залізниці й потреби в оновленні парку.

Також відомо, що закупівля нових електропоїздів відбудеться через прозорий і відкритий конкурс.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська посилили обстріли залізничної інфраструктури — намагаються вразити ключові вузлові станції. Хвилю масованих атак ворог почав із липня, повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський, пише видання “Укрінформ”. За його словами, ключові станції масовано атакують “шахеди”. Серед прикладів назвав станцію Лозову, станцію Синельниково, станцію Козятин.