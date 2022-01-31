Крупнейшая ракета за последние годы: Северная Корея опробовала оружие в Космосе (ФОТО)

Северная Корея обнародовала изображения, которые, как она утверждает, показывают испытательный запуск ее крупнейшей за несколько лет ракеты, когда она пытается использовать запуски оружия, способного достичь территорий США, чтобы оказать давление на администрацию Байдена. Об этом сообщает The Guardian.

Северная Корея опубликовала фотографии после испытания баллистической ракеты средней и большой дальности типа Hwasong 12 - The Guardian

Государственное информационное агентство KCNA сообщило в понедельник, 31 января, что страна запустила ракету средней дальности Hwasong-12, способную достичь американской тихоокеанской территории Гуама. Ракета была самой мощной, которую опробовал режим с конца 2017 года.

Воскресный запуск – седьмой в этом месяце – похоже, является частью толчка лидера страны Ким Чен Ина, чтобы обеспечить ослабление санкций и международное признание его статуса как законного ядерного государства.

После серии запусков ракет малой дальности некоторые наблюдатели считают, что режим может готовиться к испытаниям ядерного оружия или межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР), способным нанести удары по территориям США.

Под руководством Джо Байдена Вашингтон предложил переговоры "без предварительных условий", но отверг требования Северной Кореи по поводу ослабления санкций и других уступок как прелюдии к переговорам.

Ким присутствовал на предварительных запусках, но не являлся свидетелем воскресного испытания.

США заявили, что разделяют обеспокоенность тем, что эскалация ракетных испытаний Северной Кореи может стать предшественником восстановленных испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллонов.

"Они стремятся принять меры, которые, по нашему мнению, лишь способ усилить давление", – сказал чиновник на брифинге в Вашингтоне.

KCNA опубликовала две фотографии воскресного испытания: на одном изображена ракета, поднимающаяся с пусковой установки вблизи границы страны с Китаем, а на другом изображены снимки из космоса, по его словам, сделанные камерой, установленной на боеголовке ракеты. Подлинность изображений не была подтверждена независимой проверкой. В нем добавили, что ракета была выпущена по поднятой траектории "из соображений безопасности соседних стран".

По оценке южнокорейских и японских военных, он пролетел около 800 км (497 миль) и достиг максимальной высоты 2000 км (1242 мили) перед посадкой в море между Корейским полуостровом и Японией.

Продемонстрировав Hwasong-12, Северная Корея послала США сильнейший сигнал в этом году. При выстреле по стандартной траектории ядерное оружие теоретически способно достичь любой точки Японии, а также Гуама и западного края цепи Алеутских островов Аляски.

В 2017 году режим провел испытание межконтинентальной баллонной ракеты Hwasong-15, которая, по словам некоторых экспертов, доказала, что она приобрела способность поражать материковую часть США.

Как сообщали ранее "Комментарии", Северная Корея усилит свою оборону против Соединенных Штатов и рассмотрит возможность возобновления "всех временно приостановленных мер".

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