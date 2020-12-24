kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.12.2020

BTC/USD

23196.26

ETH/USD

582.04

LTC/USD

103.73

НБУ 24.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия Курортную страну закроют для туристов из Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Курортную страну закроют для туристов из Украины

На фабрике морепродуктов в Таиланде - всплеск Covid-19

сегодня, 14:00
Автор:

Татьяна Лозовенко

Правительство Таиланда ранее сообщало, что собирается вернуть туристов в страну и "оживить" эту значимую для них сферу. Планировалось ослабить карантинные меры для туристов из более чем 50 стран. Но недавно в Таиланде выявили множество случаев заражения Сovid-19 на заводе по производству морепродуктов недалеко от столицы.  Об этом пишет агентство Bloomberg.

Курортную страну закроют для туристов из Украины

Фото: из открытых источников

Несколько дней назад в Таиланде закрыли промышленный регион Самутсакхон из-за резкого увеличения количества зараженных. В понедельник общее количество зараженных достигло 5289 людей. В правительстве планируют закрывать и другие регионе. Вопрос все еще обсуждается. Как сказал президент Ассоциации отелей Пхукета Энтони Ларка, второй локдаун в стране может стать катастрофой, особенно для тех, кто рассчитывал на возвращение туристов. 

В четверг в правительство подтвердило 67 новых случаев заболевания, в результате чего общее число случаев заражения в стране достигло 5 829, включая 60 смертей. Стратегия правительства по сдерживанию вспышки — введение ограничений по провинциям.

Регион Самутсакхон определен как "строго контролируемая" территория, где есть полевые госпитали для изоляции пациентов, второстепенные предприятия закрыты, люди должны работать из дома, а празднование Нового года запрещено. Провинция является центром промышленности, и некоторым предприятиям будет разрешено продолжать работу.

"Усилия последних дней окупились. Статистика имеет тенденцию к снижению", — сказал Натапану Нопакун, представитель правительственного агентства по борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, каким будет туризм в 2021 году, включая цены на авиабилеты, страны и возможности для туристов.  

Ранее "Комментарии" сообщали, что глава комитета по туризму Египта и генеральный директор Egyliere Travel Мохамед Кауд сказал, что страна запустила глобальную кампанию "Возобновить туризм".




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.channelnewsasia.com/news/asia/thailand-government-confident-covid-19-outbreak-is-controllable-13837446
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ