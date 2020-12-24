Курортную страну закроют для туристов из Украины

Правительство Таиланда ранее сообщало, что собирается вернуть туристов в страну и "оживить" эту значимую для них сферу. Планировалось ослабить карантинные меры для туристов из более чем 50 стран. Но недавно в Таиланде выявили множество случаев заражения Сovid-19 на заводе по производству морепродуктов недалеко от столицы. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Фото: из открытых источников

Несколько дней назад в Таиланде закрыли промышленный регион Самутсакхон из-за резкого увеличения количества зараженных. В понедельник общее количество зараженных достигло 5289 людей. В правительстве планируют закрывать и другие регионе. Вопрос все еще обсуждается. Как сказал президент Ассоциации отелей Пхукета Энтони Ларка, второй локдаун в стране может стать катастрофой, особенно для тех, кто рассчитывал на возвращение туристов.

В четверг в правительство подтвердило 67 новых случаев заболевания, в результате чего общее число случаев заражения в стране достигло 5 829, включая 60 смертей. Стратегия правительства по сдерживанию вспышки — введение ограничений по провинциям.

Регион Самутсакхон определен как "строго контролируемая" территория, где есть полевые госпитали для изоляции пациентов, второстепенные предприятия закрыты, люди должны работать из дома, а празднование Нового года запрещено. Провинция является центром промышленности, и некоторым предприятиям будет разрешено продолжать работу.

"Усилия последних дней окупились. Статистика имеет тенденцию к снижению", — сказал Натапану Нопакун, представитель правительственного агентства по борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, каким будет туризм в 2021 году, включая цены на авиабилеты, страны и возможности для туристов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что глава комитета по туризму Египта и генеральный директор Egyliere Travel Мохамед Кауд сказал, что страна запустила глобальную кампанию "Возобновить туризм".









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