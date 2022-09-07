Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын жестоко наказал руководителя проекта по строительству больницы

Это сооружение должно было быть гордостью режима Ким Чен Ына, но оно не работает. Лучшую больницу в стране должны были сдать в эксплуатацию в начале октября 2020 года, по случаю 75-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. Однако до сих пор строительство не завершено. Поэтому Ким Чен Ын решил строго наказать строителей за это. Об этом пишет Daily NK.

Ким Чен Ын жестоко наказал руководителя проекта больницы. Фото из открытых источников

Строительство больницы в Пхеньяне, столице Северной Кореи, началось в марте 2020 года по заказу Ким Чен Ына. Вождь несколько раз проводил проверку лично. Здание должны были завершить и сдать в эксплуатацию врачам и пациентам только через полгода. Конечно, этого не произошло.

В июле 2020 года Ким Чен Ын провел очередную проверку. Тогда он подверг критике отсутствие прогресса и требовал замены руководителей. Когда это решение не помогло, он снизил в должности главного руководителя проекта с генерала до полковника.

В октябре этого года от планируемой даты открытия пройдет два года. Больница стала посмешищем, а не гордостью лидера Северной Кореи. О задержках не раз сообщали мировые СМИ.

Именно поэтому руководителя проекта отправили в специальный концлагерь 17, созданный властью Северной Кореи. Там заставляют к принудительному труду высокопоставленных должностных лиц и людей, работающих над секретными проектами. В этом лагере Корея уже содержит около 41 тыс. чиновников, а общее количество всех заключенных по концлагерям составляет более 200 тыс. человек.

Некоторые другие строители были обвинены в "хищении государственного имущества", а именно стали, дерева, стекла и панелей со строительной площадки. За это им грозит от трех до девяти лет лишения свободы.

Вот так один кореец с поста генерала попал в самые низкие слои общества в Северной Корее.

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