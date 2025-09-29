"Лишние деньги не нужны": в Туркменистане предложили остановить рост зарплат и пенсий

Рубрики
В Туркменистане во время заседания парламента Халк Маслахаты прозвучало неожиданное предложение отказаться от дальнейшего повышения зарплат, пенсий и другой социальной помощи. Инициатором стал почетный старейшина Язмират Атамирадов, заявивший, что уровень жизни в стране настолько высок, что "лишние деньги народу не нужны".
Старейшина Язмират Атамырадов
В своей речи Атамирадов обратился к Национальному лидеру туркменского народа и Герою-Аркадагу Гурбангулы Бердымухамедову, а также его сыну действующему президенту Сердару Бердымухамедову. По словам старейшины, благодаря их руководству "народ наслаждается таким высоким уровнем жизни", что дальнейшее повышение не имеет смысла.
Почётный старейшина добавил, что "лишние" средства лучше направить на развитие страны.
Как сообщает государственное агентство ТДХ, Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил старейшину за "голос народа" и поддержал предложение.
Это решение выглядит несколько курьезным на фоне официальных экономических данных. По информации ресурса Bdeex, средняя зарплата в Туркменистане в 2025 году составляет около 290 долларов (12 тысяч гривен), а минимальная пенсия – 27,5 долларов (1 119 гривен).
