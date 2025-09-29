"Лишние деньги не нужны": в Туркменистане предложили остановить рост зарплат и пенсий

В Туркменистане во время заседания парламента Халк Маслахаты прозвучало неожиданное предложение отказаться от дальнейшего повышения зарплат, пенсий и другой социальной помощи. Инициатором стал почетный старейшина Язмират Атамирадов, заявивший, что уровень жизни в стране настолько высок, что "лишние деньги народу не нужны".

Старейшина Язмират Атамырадов

В своей речи Атамирадов обратился к Национальному лидеру туркменского народа и Герою-Аркадагу Гурбангулы Бердымухамедову, а также его сыну действующему президенту Сердару Бердымухамедову. По словам старейшины, благодаря их руководству "народ наслаждается таким высоким уровнем жизни", что дальнейшее повышение не имеет смысла.

"Наш Герой-Аркадаг! Учитывая высокий уровень социально-бытовых условий народа, предлагаем прекратить повышение размеров заработной платы, пенсий, государственной помощи, стипендий студентов", — заявил Атамирадов под одобрительные аплодисменты зала.

Почётный старейшина добавил, что "лишние" средства лучше направить на развитие страны.

Как сообщает государственное агентство ТДХ, Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил старейшину за "голос народа" и поддержал предложение.

Это решение выглядит несколько курьезным на фоне официальных экономических данных. По информации ресурса Bdeex, средняя зарплата в Туркменистане в 2025 году составляет около 290 долларов (12 тысяч гривен), а минимальная пенсия – 27,5 долларов (1 119 гривен).

