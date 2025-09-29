"Зайві гроші не потрібні": в Туркменістані запропонували зупинити зростання зарплат і пенсій

У Туркменістані під час засідання парламенту Халк Маслахати пролунала несподівана пропозиція відмовитися від подальшого підвищення зарплат, пенсій та іншої соціальної допомоги. Ініціатором став почесний старійшина Язмират Атамирадов, який заявив, що рівень життя в країні настільки високий, що "зайві гроші народу не потрібні".

Старійшина Язмират Атамирадов

У своїй промові Атамирадов звернувся до Національного лідера туркменського народу та Героя-Аркадага Гурбангули Бердимухамедова, а також його сина чинного президента Сердара Бердимухамедова. За словами старійшини, завдяки їхньому керівництву "народ насолоджується таким високим рівнем життя", що подальше підвищення виплат не має сенсу.

"Наш Герой-Аркадаг! З огляду на високий рівень соціально-побутових умов народу пропонуємо припинити підвищення розмірів заробітної плати, пенсій, державної допомоги, стипендій студентів", — заявив Атамирадов під схвальні оплески зали.

Почесний старійшина додав, що "зайві" кошти краще спрямувати на розвиток країни.

Як повідомляє державне агентство ТДХ, Гурбангули Бердимухамедов подякував старійшині за "голос народу" та підтримав пропозицію.

Це рішення виглядає дещо курйозним на тлі офіційних економічних даних. За інформацією ресурсу Bdeex, середня зарплата в Туркменістані у 2025 році становить близько 290 доларів (12 тисяч гривень), а мінімальна пенсія - 27,5 доларів (1 119 гривень).

