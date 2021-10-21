Масштабные наводнения в Индии уносят жизни десятков людей (ФОТО)

Индия страдает от масштабных наводнений. Об этом сообщает издание BBC.

Наводнения в Индии. Фото: EPA/UPG

Из-за проливных дождей в двух индийских штатах образовались масштабные наводнения. В штате Керала стихия уже успела унести жизни по меньшей мере 39 человек.

В популярном среди туристов Гималайском штате Уттаракханда вчера, 21 октября были обнаружены бездыханные тела шести местных жителей. Таким образом общее количество жертв от наводнений в штате увеличилось до 52.





Фото: Reuters

Кроме того, из берегов вышла река Ганг. Из-за этого сильно пострадал регион Найнитал.

Десятки человек числятся пропавшими без вести. Многие дома были затоплены, некоторые были разрушены в результате схода оползней.

Согласно данным специалистов из индийского метеорологического департамента, в настоящее время количество осадков уменьшается.





Фото: Reuters

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в пакистанской провинции Пенджаб сотрудники правоохранительных органов подозревают местного жителя в жестоком убийстве семьи. Согласно информации в средствах массовой информации, трагедия произошла после того, как дочь подозреваемого вышла замуж "по любви" против его воли. Злоумышленник поджег дом с людьми внутри. В результате инцидента погибли семь человек.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Японии на берег острова со дна поднимаются корабли, которые были уничтожены во время Второй мировой войны. Судна были потоплены американскими военными. Обломки поднялись из-за подземных толчков, которые были вызваны вулканической активностью. На данный момент судна лежат на вулканическом пепле.

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