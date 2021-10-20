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Главная Новости Мир Азия В Японии "корабли-призраки" поднимаются со дна (ВИДЕО)
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В Японии "корабли-призраки" поднимаются со дна (ВИДЕО)

Более двух десятков судов поднялись на берег Иводзимы

сегодня, 16:17
Автор:

Денис Подставной








В Японии подземные толчки выбросили на берег затонувшие корабли. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Японии "корабли-призраки" поднимаются со дна (ВИДЕО)

Затонувшие корабли выбросило на берег. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, инцидент произошел на берегу японского острова Иводзима. Сообщается, что в результате сейсмической активности, которая была вызвана вулканом под названием Сурибати на побережье поднялись затонувшие во времена Второй мировой войны судна. 

В Японии ”корабли-призраки” поднимаются со дна (ВИДЕО) - фото 2

Фото:  Lance CPL Courtney White

На данный момент "корабли призраки" лежат на вулканическом пепле. 

На спутниковых фотографиях можно увидеть обломки 24 японских транспортных судов, что были потоплены ВМС США во второй половине войны

Как пишет издание Daily Mail, корабли использовались в качестве волнолома для защиты других кораблей, что выгружали материалы и высаживали людей. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в японской префектуре Кумамото началось извержение вулкана. Из его жерла в воздух было выброшено огромное количество пепла и дыма. Специалисты предупреждают о выбросе камней на расстояние около двух километров. Власти объявили третий уровень опасности (из пяти возможных). Гражданам запрещается приближаться к горе. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что остров Ла-Пальма, где уже месяц извергается вулкан, всколыхнуло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составляла более четырех с половиной баллов по шкале Рихтера. Отмечается, что данное землетрясение стало самым сильным с момента начала извержения. Очаг разбушевавшейся стихии залегал на глубине нескольких десятков километров неподалёку от населенного пункта Вилья-де-Масо. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4408124-v-yaponyy-vulkan-podnial-na-bereh-korably-pryzraky
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