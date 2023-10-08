logo

BTC/USD

27867.97

ETH/USD

1622.61

LTC/USD

65.32

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией: Ильхам Алиев озвучил свое решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией: Ильхам Алиев озвучил свое решение

Президент Азербайджана заявил о готовности подписать мирное соглашение с Арменией.

сегодня, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Грузию заявил, что его страна готова подписать мирное соглашение о прекращении войны между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Азертадж".

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией: Ильхам Алиев озвучил свое решение

Ильхам Алиев предложил место мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Фото из открытых источников

Ильхам Алиев встретился в Тбилиси с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, где во время совместной пресс-конференции отметил необходимость мирных соглашений, которые по словам Алиева стали возможны после ликвидации непризнанной республики Нагорный Карабах.


"Теперь мы должны активно работать над подписанием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", — сказал Алиев и добавил, что успешное достижение этого приведет к совершенно новой политической ситуации на Южном Кавказе.

Президент Азербайджана поддержал какие-либо усилия от посредников для возможности подписания мирных соглашений, однако подчеркнул, что они не должны быть предвзяты и односторонними. Кроме того, Алиев призвал Грузию стать местом, где Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение.

"На мой взгляд, самым правильным выбором в этом отношении с учетом как исторических отношений, так и географического фактора точно должна быть Грузия", — сказал Алиев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Также "Комментарии" писали о том, что появилась реакция лидера Армении Никола Пашиняна на начало "антитеррористической операции" Азербайджана в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении заявил, что на территории Нагорного Карабаха нет армянских военных.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://azertag.az/xeber/prezident_ermenistandan_de_raziliq_olarsa_aidiyyeti_qurumlarimizin_rehberleri_gurcustanda_ikiterefli_ve_uchterefli_gorus_kechire_bilerler-2779087
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!