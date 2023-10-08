Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией: Ильхам Алиев озвучил свое решение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Грузию заявил, что его страна готова подписать мирное соглашение о прекращении войны между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Азертадж".

Ильхам Алиев предложил место мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Фото из открытых источников

Ильхам Алиев встретился в Тбилиси с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, где во время совместной пресс-конференции отметил необходимость мирных соглашений, которые по словам Алиева стали возможны после ликвидации непризнанной республики Нагорный Карабах.

"Теперь мы должны активно работать над подписанием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", — сказал Алиев и добавил, что успешное достижение этого приведет к совершенно новой политической ситуации на Южном Кавказе.

Президент Азербайджана поддержал какие-либо усилия от посредников для возможности подписания мирных соглашений, однако подчеркнул, что они не должны быть предвзяты и односторонними. Кроме того, Алиев призвал Грузию стать местом, где Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение.

"На мой взгляд, самым правильным выбором в этом отношении с учетом как исторических отношений, так и географического фактора точно должна быть Грузия", — сказал Алиев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Также "Комментарии" писали о том, что появилась реакция лидера Армении Никола Пашиняна на начало "антитеррористической операции" Азербайджана в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении заявил, что на территории Нагорного Карабаха нет армянских военных.