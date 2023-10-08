Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией: Ильхам Алиев озвучил свое решение

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Slava Kot
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Грузию заявил, что его страна готова подписать мирное соглашение о прекращении войны между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Азертадж".
Ильхам Алиев предложил место мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Фото из открытых источников
Ильхам Алиев встретился в Тбилиси с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, где во время совместной пресс-конференции отметил необходимость мирных соглашений, которые по словам Алиева стали возможны после ликвидации непризнанной республики Нагорный Карабах.
Президент Азербайджана поддержал какие-либо усилия от посредников для возможности подписания мирных соглашений, однако подчеркнул, что они не должны быть предвзяты и односторонними. Кроме того, Алиев призвал Грузию стать местом, где Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Также "Комментарии" писали о том, что появилась реакция лидера Армении Никола Пашиняна на начало "антитеррористической операции" Азербайджана в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении заявил, что на территории Нагорного Карабаха нет армянских военных.
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