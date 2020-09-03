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Главная Новости Мир Азия Мировой антирекорд пандемии COVID-19: В Индии за сутки почти 84 тысяч случаев заболевания коронавирус
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Мировой антирекорд пандемии COVID-19: В Индии за сутки почти 84 тысяч случаев заболевания коронавирус

По мнению вирусологов, рост случаев COVID-19 в Индии связан с тем, что люди игнорируют советы медиков: не соблюдают социальной дистанции и не носят маски в общественных местах

3 сентября 2020, 23:15
Автор:

Дмитрий Симоненко

83883 новых случая коронавирусной болезни за 2 сентября в Индии - это самый большой показатель с начала пандемии COVID-19 в мире. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, который в режиме реального времени обновляет статистику по коронавируса со всего мира.

Также, в Индии сейчас наблюдается самый быстрый рост больных коронавирусной инфекцией. Всего в стране почти 3,86 миллиона человек инфицированы COVID-19, из них более 67 000 - это те, кто не смог победить болезнь и умерли. Индия быстро приближается к Бразилии - там коронавирус обнаружили у почти 4 миллионов человек.

Мировой антирекорд пандемии COVID-19: В Индии за сутки почти 84 тысяч случаев заболевания коронавирус

Фото: Debarchan Chatterjee / ZUMA Wire / ТАСС

"Среди стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 только в Индии число новых случаев увеличивается. Это вызывает значительное беспокойство", - отмечает вирусолог и руководитель индийской благотворительной организации India Alliance Шахид Джамиль.

По мнению Джамиля, рост случаев COVID-19 в Индии связан с тем, что люди игнорируют советы медиков: не соблюдается социальная дистанция и не носятся маски в общественных местах. Эксперт говорит: центральная и местная власть постоянно говорят, что "количество тех, кто выздоровел, растет, а летальность снижается" - хотя на самом деле это не так.

Несмотря на рекордный рост больных коронавирусом, Индия не усиливает, а ослабляет карантин. В частности, позволят работу метро и проведения спортивных, культурных, развлекательных, религиозных и политических мероприятий с участием до 100 человек.

Известно, что Индия ввела карантин 24 марта, но за это время количество случаев только возрастает есть. Две трети из них теперь приходится на сельскую местность, где большинство граждан не имеют медицинской страховки, а врачей там недостаточно.

Отмечается, что пандемия ударила и по индийской экономике: за второй квартал она упала на 23,9% - это рекордный показатель для крупнейших экономик мира и наибольшее падение экономики в истории страны с 1996 года.

Как ранее сообщали "Комментарии", с 1 сентября, Болгария снимает все карантинные ограничения для украинских туристов.


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