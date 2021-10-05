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Музей из пластика в Индонезии: зачем его создали и как он выглядит

В Индонезии пытаются привлечь внимание к необходимости отказа от пластика

сегодня, 08:50
Автор:

Козлова Альбіна

В Индонезии создали музей из пластика. Идея принадлежит экологам, которые таким образом пытаются привлечь внимание к необходимости отказа от одноразовой посуды и ПЭТ-бутылок. Об этом сообщает Reuters.

Музей из пластика в Индонезии: зачем его создали и как он выглядит

В Индонезии создали уникальный музей, фото Reuters

Сейчас в океанах и морях все больше пластиковых отходов, которые загрязняют биосистему, вредят рыбам и морским животным.

В городе Гресик, что на острове Ява, открыли выставку под открытым небом. Пластик для музея собирали три месяца. Всего на выставке представлено более 10 000 пластиковых отходов — бутылок, пакетов, мешков, упаковок из-под товаров. Этот мусор был собран из рек и пляжей.

В центре музея установлена статуя богини, которую почитают жители острова. Статую одели в "одежду" из пластиковых упаковок продуктов и товаров.

Индонезия занимает 2 место по объему пластика, который попадает в море и реки. На первом месте по объему мусора, который попадает в океан и моря — Китай. Именно одноразовый пластик трудно перерабатывается и разлагаться сотни лет, а вот накапливается очень быстро.

Музей открыли в сентябре, его посетили уже 400 человек. Многие, просмотрев экспозиции, меняют свое отношение к пэт-бутылкам и пакетам. Музей теперь популярная фотозона для туристов и местных.

Почти половину пластика, который попадает в океан, выбрасывают жители Филиппин, Вьетнама и еще четырех стран. Пока регулирования упаковок из пластика в Индонезии дало неоднозначные результаты.

Как сообщал портал "Комментарии", в реках и морях в Украине встречаются пластиковая посуда, салфетки, маски. В частности, после обращения президента Румынии Йоханниса к украинскому президенту Владимиру Зеленскому относительно загрязнения реки Тиса, обнаружили основном пластиковые бутылки, но и было много другого пластикового мусора пакеты, салфетки и тому подобное.

Музей из пластика в Индонезии: зачем его создали и как он выглядит - фото 2
Музей из пластика в Индонезии: зачем его создали и как он выглядит - фото 3
Музей из пластика в Индонезии: зачем его создали и как он выглядит - фото 4


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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-museum-made-plastic-bottles-bags-highlights-marine-crisis-2021-10-04/
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