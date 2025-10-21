Мужчина устроил собственные похороны, чтобы посмотреть, кто на них придет

В Индии произошел курьезный случай, когда 74-летний Мохан Лал из штата Бихар решил узнать, насколько его любят и уважают. Для этого он инсценировал собственную смерть и организовал фальшивые похороны, пригласив односельчан на свое "последнее путешествие".

Как сообщает индийский телеканал NDTV, мужчина лег на украшенные носилки и попросил включить грустную музыку. Также он обратился к родственникам и друзьям, чтобы те несли его гроб, чтобы все выглядело максимально реалистично.

Новость о "смерти" бывшего солдата ВВС Индии быстро разошлась по селу, и сотни людей пришли попрощаться с Мохан Лалом. Когда процессия досталась крематорию, "умерший" внезапно встал и объявил, что жив, чем вызвал настоящий шок и волну смеха у тех, кто не знал, что это фальшивые похороны.

"После смерти люди несут гроб, но я хотел увидеть это своими глазами, чтобы понять, насколько меня уважают и любят", — объяснил свой поступок мужчина.

После этого вместо настоящих похорон люди сожгли символическое чучело, а событие превратили в массовый праздник.

Местные жители отмечают, что Мохан Лал уважаемый человек в деревне. После смерти своей жены 14 лет назад он активно занимается социальной работой и за свой счет построил крематорий, чтобы помогать людям в сезон дождей, когда проведение похорон было сложным.

