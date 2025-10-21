logo

Мужчина устроил собственные похороны, чтобы посмотреть, кто на них придет

74-летний житель Индии инсценировал собственную смерть, чтобы увидеть, кто придет на его похороны.

21 октября 2025, 16:50
В Индии произошел курьезный случай, когда 74-летний Мохан Лал из штата Бихар решил узнать, насколько его любят и уважают. Для этого он инсценировал собственную смерть и организовал фальшивые похороны, пригласив односельчан на свое "последнее путешествие".

Мужчина устроил собственные похороны, чтобы посмотреть, кто на них придет

Фальшивые похороны в Индии. Фото из открытых источников

Как сообщает индийский телеканал NDTV, мужчина лег на украшенные носилки и попросил включить грустную музыку. Также он обратился к родственникам и друзьям, чтобы те несли его гроб, чтобы все выглядело максимально реалистично.

Новость о "смерти" бывшего солдата ВВС Индии быстро разошлась по селу, и сотни людей пришли попрощаться с Мохан Лалом. Когда процессия досталась крематорию, "умерший" внезапно встал и объявил, что жив, чем вызвал настоящий шок и волну смеха у тех, кто не знал, что это фальшивые похороны.

"После смерти люди несут гроб, но я хотел увидеть это своими глазами, чтобы понять, насколько меня уважают и любят", — объяснил свой поступок мужчина.

После этого вместо настоящих похорон люди сожгли символическое чучело, а событие превратили в массовый праздник.

Мужчина устроил собственные похороны, чтобы посмотреть, кто на них придет - фото 2

Фальшивые похороны в Индии

Местные жители отмечают, что Мохан Лал уважаемый человек в деревне. После смерти своей жены 14 лет назад он активно занимается социальной работой и за свой счет построил крематорий, чтобы помогать людям в сезон дождей, когда проведение похорон было сложным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае в Индии, где мертвый мужчина ожил в морге.

Также "Комментарии" писали о конфузе компании, которая должна была отправить в космос прах 166 мертвых людей, но он упал в океан.



Источник: https://www.ndtv.com/offbeat/bihar-man-holds-mock-funeral-says-wanted-to-see-peoples-affection-9454354
