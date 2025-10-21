logo_ukra

Головна Новини Світ Азія Чоловік влаштував власний похорон, щоб подивитися, хто на нього прийде
commentss НОВИНИ Всі новини

Чоловік влаштував власний похорон, щоб подивитися, хто на нього прийде

74-річний мешканець Індії інсценував власну смерть, щоб побачити, хто прийде на його похорон.

21 жовтня 2025, 16:50
Автор:
avatar

Slava Kot

В Індії стався курйозний випадок, коли 74-річний Мохан Лал із штату Біхар вирішив дізнатися, наскільки його люблять і поважають. Для цього він інсценував власну смерть та організував фальшивий похорон, запросивши односельців на свою "останню подорож".

Чоловік влаштував власний похорон, щоб подивитися, хто на нього прийде

Фальшивий похорон в Індії. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє індійський телеканал NDTV, чоловік ліг на прикрашені носилки та попросив увімкнути сумну музику. Також він звернувся до родичів і друзів, аби ті несли його труну, щоб усе виглядало максимально реалістично.

Новина про "смерть" колишнього солдата ВПС Індії швидко розійшлася селом, і сотні людей прийшли попрощатися з Мохан Лалом. Коли процесія дісталася крематорію, “померлий” раптово підвівся та оголосив, що живий, чим викликав справжній шок і хвилю сміху у тих, хто не знав, що це фальший похорон.

"Після смерті люди несуть труну, але я хотів побачити це на власні очі, щоб зрозуміти, наскільки мене поважають і люблять", — пояснив свій вчинок чоловік.

Після цього замість справжнього похорону люди спалили символічне опудало, а подію перетворили на масове свято.

Чоловік влаштував власний похорон, щоб подивитися, хто на нього прийде - фото 2

Фальшивий похорон в Індії

Місцеві жителі зазначають, що Мохан Лал шанована людина в селі. Після смерті своєї дружини 14 років тому він активно займається соціальною роботою і власним коштом побудував крематорій, щоб допомагати людям у сезон дощів, коли проведення похоронів було складним.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про курйозний випадок в Індії, де мертвий чоловік ожив у морзі.

Також "Коментарі" писали про конфуз компанії, яка мала відправити в космос прах 166 мертвих людей, але він упав в океан.



Джерело: https://www.ndtv.com/offbeat/bihar-man-holds-mock-funeral-says-wanted-to-see-peoples-affection-9454354
