Чоловік влаштував власний похорон, щоб подивитися, хто на нього прийде

В Індії стався курйозний випадок, коли 74-річний Мохан Лал із штату Біхар вирішив дізнатися, наскільки його люблять і поважають. Для цього він інсценував власну смерть та організував фальшивий похорон, запросивши односельців на свою "останню подорож".

Як повідомляє індійський телеканал NDTV, чоловік ліг на прикрашені носилки та попросив увімкнути сумну музику. Також він звернувся до родичів і друзів, аби ті несли його труну, щоб усе виглядало максимально реалістично.

Новина про "смерть" колишнього солдата ВПС Індії швидко розійшлася селом, і сотні людей прийшли попрощатися з Мохан Лалом. Коли процесія дісталася крематорію, “померлий” раптово підвівся та оголосив, що живий, чим викликав справжній шок і хвилю сміху у тих, хто не знав, що це фальший похорон.

"Після смерті люди несуть труну, але я хотів побачити це на власні очі, щоб зрозуміти, наскільки мене поважають і люблять", — пояснив свій вчинок чоловік.

Після цього замість справжнього похорону люди спалили символічне опудало, а подію перетворили на масове свято.

Місцеві жителі зазначають, що Мохан Лал шанована людина в селі. Після смерті своєї дружини 14 років тому він активно займається соціальною роботою і власним коштом побудував крематорій, щоб допомагати людям у сезон дощів, коли проведення похоронів було складним.

