Мужчина в КНДР потерял дом, жену и все имущество из-за неожиданного случая

Недавно женатый 30-летний врач приобрел дом в северокорейской провинции Джаганг, чтобы начать новую семейную жизнь. Однако вместо этого он стал жертвой неудачных обстоятельств и жестких правительственных репрессий, которые повлекли потерю дома, жены и всего другого имущества.

Мужчина в КНДР потерял все имущество и жену. Фото из открытых источников

Как сообщает Daily NK, северокорейский врач приобрел дом у супругов, которые пытались его быстро продать, чтобы получить деньги и сбежать из страны. Однако о намерениях побега узнали спецслужбы КНДР через местного информатора. Мучина и его новоиспеченная жена, не зная о планах предыдущих владельцев дома, внезапно оказались под подозрением в побеге, что привело к их аресту и допросам.

В Северной Корее введены суровые наказания не только для убегающих из страны, но и их возможных сообщников. После ареста мужчину заподозрили в причастности к помощи в бегстве и наказали конфискацией всех активов. У него забрали недавно купленный дом, все деньги, в том числе и недавно отложенные со свадьбы. К тому же его жена покинула его, подав заявление на развод.

"Я потерял все, включая семью и имущество", – сказал мужчина.

Эта история вызвала сочувствие и возмущение среди соседей и знакомых мужчины, которые были в шоке от несправедливых обвинений. По их словам, врача, ранее служившего в армии и ведшего честную жизнь, неожиданно превратили в преступника из-за безосновательных подозрений.

Супругов, которые пытались скрыться из страны, планируют перевести в лагерь для политических заключенных в конце октября.

По информации Daily NK, даже в провинции Джаганг, где сосредоточены заводы по производству боеприпасов и относительно лучший уровень жизни, все больше жителей решают сбежать из Северной Кореи из-за экономических трудностей.

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