На дом индонезийца упал камень и сделал его миллионером

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Светлана Шкурупий
Удивительная
история произошла с жителем Индонезии, на которого в буквальном смысле "упали
деньги с неба". Мужчина из гробовщика превратился в миллионера, благодаря
метеориту, который повредил крышу его дома.
Фото: Beritata Panuli
Джосуа Хутагалунг рассказал, что работал на улице, когда услышал сильный грохот, из-за которого задрожал весь дом. Это было похоже на землетрясение. Потом индонезиец увидел в крыше своего дома дырку, а в земле горячий метеорит, размером с футбольный мяч.
Твердое
тело небесного происхождения весило 2,2 килограмма, а возраст находки составил
около 4,5 миллиарда лет. Эксперты отметили, что этот метеорит очень редкий и
содержит аминокислоты, а также другие элементы, необходимы для возникновения
самой жизни.
Камень
заинтересовал многих людей, поэтому индонезиец быстро продал его одному из американских
коллекционеров почти за 2 млн долларов.
Джосуа
заявил, что полученные деньги он вложит в строительство церкви в своей деревне.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Ливане успели заснять падение горящего метеорита, который упал на плантацию фермеров и стал причиной пожара.
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