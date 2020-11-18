На дом индонезийца упал камень и сделал его миллионером

Удивительная история произошла с жителем Индонезии, на которого в буквальном смысле "упали деньги с неба". Мужчина из гробовщика превратился в миллионера, благодаря метеориту, который повредил крышу его дома.

Фото: Beritata Panuli

Джосуа Хутагалунг рассказал, что работал на улице, когда услышал сильный грохот, из-за которого задрожал весь дом. Это было похоже на землетрясение. Потом индонезиец увидел в крыше своего дома дырку, а в земле горячий метеорит, размером с футбольный мяч.





Твердое тело небесного происхождения весило 2,2 килограмма, а возраст находки составил около 4,5 миллиарда лет. Эксперты отметили, что этот метеорит очень редкий и содержит аминокислоты, а также другие элементы, необходимы для возникновения самой жизни.

Камень заинтересовал многих людей, поэтому индонезиец быстро продал его одному из американских коллекционеров почти за 2 млн долларов.

Джосуа заявил, что полученные деньги он вложит в строительство церкви в своей деревне.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Ливане успели заснять падение горящего метеорита, который упал на плантацию фермеров и стал причиной пожара.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!