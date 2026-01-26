На Филиппинах мэра города пытались убить с помощью гранатомета (ФОТО, ВИДЕО)

На юге Филиппин вооруженные люди устроили дерзкое нападение на конвой мэра города Шариф Агуак Акмада Митры Ампатуана. По данным полиции, по внедорожнику чиновника открыли огонь из реактивного гранатомета (РПГ). Несмотря на прямое попадание, мэр не пострадал, однако несколько охранников получили ранения.

Покушение на мера на Филиппинах. Фото из открытых источников

Инцидент произошел утром 25 января в провинции Магинданао-дель-Сур. По свидетельствам очевидцев, нападавшие прибыли на небольшом микроавтобусе, быстро заняли позиции и осуществили пуск ракеты с РПГ по автомобилю мэра на перекрестке в Брги. Взрыв вызвал сильное задымление, но кортежу удалось покинуть место атаки.

Попадание по авто мэра Филиппин с РПГ

Момент атаки на мэра Шариф Агуак из гранатомета

Видео покушения на мэра на Филиппинах:

После обстрела силы безопасности открыли ответный огонь. Нападающим удалось скрыться, однако уже через несколько часов полиция и военные начали масштабную операцию по преследованию. В ходе столкновений трое подозреваемых в нападении на мэра филиппинского города были убиты. Поиски других возможных участников нападения продолжаются.

Мотивы атаки официально не установлены. В то же время местные власти подтвердили, что это уже третья попытка покушения на Акмада Ампатуана. После инцидента с покушением уровень безопасности в провинции был повышен, а патрулирование ужесточено.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что вице-президент Филиппин пообещала убить президента страны.

Также "Комментарии" писали, что на Филиппинах затонул паром с сотнями пассажиров на борту. Большинство удалось спасти, однако есть погибшие.