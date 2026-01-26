logo_ukra

На Філіппінах мера міста намагалися вбити за допомогою гранатомета (ФОТО, ВІДЕО)

На півдні Філіппін атакували конвой мера Акмада Ампатуана. У його авто стріляли з РПГ.

26 січня 2026, 14:57
На півдні Філіппін озброєні люди влаштували зухвалий напад на конвой мера міста Шаріф Агуак Акмада Мітри Ампатуана. За даними поліції, по позашляховику чиновника відкрили вогонь із реактивного гранатомета (РПГ). Попри пряме влучання, мер не постраждав, однак кілька охоронців дістали поранення.

Замах на мера на Філіппінах. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався вранці в 25 січня в провінції Магінданао-дель-Сур. За свідченнями очевидців, нападники прибули на невеликому мікроавтобусі, швидко зайняли позиції та здійснили пуск ракети з РПГ по автомобілю мера на перехресті в Бргі. Вибух спричинив сильне задимлення, але кортежу вдалося залишити місце атаки.

Влучання по авто мера Філіппін з РПГ

Момент атаки на мера Шаріф Агуак з гранатомета

Відео замаху на мера на Філіппінах:

Після обстрілу сили безпеки відкрили вогонь у відповідь. Нападникам вдалося втекти, однак уже за кілька годин поліція та військові розпочали масштабну операцію з переслідування. У ході зіткнень троє підозрюваних у нападі на мера філіппінського міста були вбиті. Пошуки інших можливих учасників нападу тривають.

Мотиви атаки офіційно не встановлені. Водночас місцева влада підтвердила, що це вже третя спроба замаху на Акмада Ампатуана. Після інциденту з замахом рівень безпеки в провінції підвищили, а патрулювання посилили.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що віцепрезидентка Філіппін пообіцяла вбити президента країни.

Також "Коментарі" писали, що на Філіппінах затонув пором із сотнями пасажирів на борту. Більшість вдалося врятувати, однак є загиблі.



Джерело: https://en.haberler.com/rocket-launcher-attack-on-the-mayor-s-official-2200669/
