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Главная Новости Мир Азия На Филиппины надвигается мощный тайфун "Гони": эвакуированы тысячи людей
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На Филиппины надвигается мощный тайфун "Гони": эвакуированы тысячи людей

Скорость ветров, которые несет с собой стихия, достигает 215 км/ч, с их порывами до 265 км/ч

сегодня, 14:52
Автор:

Дмитрий Симоненко

На Филиппины надвигается сильнейший за последние семь лет тайфун над названием "Гони". Об этом сообщает Reuters.

На Филиппины надвигается мощный тайфун "Гони": эвакуированы тысячи людей

Власти островов начали проводить мероприятия по эвакуации жителей юга  главного острова.

Известно, что тайфун мчится от Тихого океана в западном направлении со скоростью 20 км/ч, и уже сегодня вечером станет причиной сильных ливней, которые обрушатся на столицу Филиппин и близлежащие районы, и может візвать наводнения и оползни. 

Известно, что местные власти дали команду для подготовки тяжелой техники, которая может пригодиться для ликвидации последствий шторма. Кроме того, местные власти отменили работу порта и запретили рыбакам выход в море.

Ситуацию усложняет еще распространением коронавирусной инфекции в районах эвакуации. Филиппины занимают второе место по количеству инфицированных и летальных исходов от COVID-19 в Юго-Восточной Азии, на первом месте Индонезия.

Шторму "Гони" присвоена пятая категория опасности. Он станет сильнейшим с ноября 2013 года, когда стихия Хайян" забрала жизни более 6300 жителей Филиппин. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что Национальный центр ураганов США сообщил, что на Южное побережье страны обрушился мощный ураган "Зета". 


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