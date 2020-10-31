На Филиппины надвигается мощный тайфун "Гони": эвакуированы тысячи людей

На Филиппины надвигается сильнейший за последние семь лет тайфун над названием "Гони". Об этом сообщает Reuters.

Власти островов начали проводить мероприятия по эвакуации жителей юга главного острова.

Известно, что тайфун мчится от Тихого океана в западном направлении со скоростью 20 км/ч, и уже сегодня вечером станет причиной сильных ливней, которые обрушатся на столицу Филиппин и близлежащие районы, и может візвать наводнения и оползни.

Известно, что местные власти дали команду для подготовки тяжелой техники, которая может пригодиться для ликвидации последствий шторма. Кроме того, местные власти отменили работу порта и запретили рыбакам выход в море.

Ситуацию усложняет еще распространением коронавирусной инфекции в районах эвакуации. Филиппины занимают второе место по количеству инфицированных и летальных исходов от COVID-19 в Юго-Восточной Азии, на первом месте Индонезия.

Шторму "Гони" присвоена пятая категория опасности. Он станет сильнейшим с ноября 2013 года, когда стихия Хайян" забрала жизни более 6300 жителей Филиппин.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Национальный центр ураганов США сообщил, что на Южное побережье страны обрушился мощный ураган "Зета".

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