В США бушует ураган: есть погибший

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Елизавета Черных
Национальный центр ураганов США сообщил, что на Южное побережье страны обрушился мощный ураган "Зета".
Фото: REUTERS
По данным центра, скорость ветра достигает 180 км/ч. Такая по мощности стихия способна разрушать деревья, а также панельные дома. Основная угроза урагана для США — ливни, которые несет за собой стихийное бедствие, что грозит южным штатам наводнением.
Сообщается, что в следствии урагана "Зета" без электричества остались около 1 млн человек в юго-восточной части Луизианы. Стихия движется быстро, поэтому синоптики предупреждают о возможных торнадо в Алабаме и Флориде.
К слову, сезон ураганов в этом регионе должен закончиться к концу октября. Однако, известно, что это самый сильный ураган на суше в континентальной части США за более чем 100 лет.
По предварительным данным, в результате урагана погиб 55-летний местный житель. Мужчину поразило током, после того, как была повалена электроопора.
Напомним, что недавно "Комментарии" рассказывали о мощном тайфуне "Молаве", который обрушился на Филиппины.
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