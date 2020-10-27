На Филиппины обрушился мощный тайфун

По сообщению издания Bangkok Post, на Филиппины обрушился тайфун "Молаве", скорость которого достигла 125 км/ч с порывами до 180 км/ч. В результате этого стихийного бедствия свыше 70 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища. Жителям предоставлено более 800 центров эвакуации в виде школ и правительственных учреждений.

Фото: ZIK

Местные власти сообщают о, как минимум, девяти погибших, однако, не исключают вариант увеличения их количества. К примеру, спасатели до сих пор ведут поиски еще 12 рыбаков, которые отправились в море. Всего от тайфуна страдают большее 900 тысяч жителей.

Тайфуны на Филиппинах обычное явление, с которыми страна сталкивается свыше 20 раз в год. "Молаве" обрушился на регион после тропического шторма "Саудель", в результате которого Филиппины пострадали от наводнения. В частности, самым смертельным тайфуном в стране признан "Хайянь", после которого, в 2013 году, погибло более 7 тысяч человек. Ожидается, что на днях тайфун продолжит свое движение ко Вьетнаму.

Напомним, что в сентябре от мощного тайфуна "Хейшен" пострадала и Япония.











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