Видеофакт: на Японию обрушился крупнейший тайфун "Хейшен"

Более миллиона японцев вынуждены были покинуть собственные дома из-за приближения тайфуна "Хайшен". Об этом сообщает местное информационное агентство NHK.

По состоянию на 10.00 по киевскому времени продолжается эвакуация в префектурах Нагасаки, Кагосима, Кага и Сага.

Глава японского метеоцентра Йошихиса Накамото предупредил, что "Хайшен" не потерял своей мощи.

"Ожидается рекордное выпадение осадков. Они могут причинить оползни или вызвать мощный паводок даже на крупных реках", - предупредил метеоролог.

В низменных районах могут случиться мощные наводнения, особенно в устьях рек.





Как ранее сообщали "Комментарии", в России на Приморский край обрушился тайфун "Майсак".

Так, во Владивостоке ураганный ветер валит деревья и срывает крыши домов. Как минимум 120 деревьев были повалены ветром в городе. Специалисты фиксируют, что ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, а мысовые станции отметили порывы ветра до 43 метров в секунду. Кроме того, пришлось перекрыть движение по Русскому и Золотому мостам. В частности, на последнем произошло ЧП: с большегруза сдуло контейнер на внедорожник. В Минэнерго РФ говорят, что без электричества в регионе остались 16 населенных пунктов, где проживают около 8,5 тыс. человек.



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