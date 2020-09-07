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Главная Новости Мир Азия Видеофакт: на Японию обрушился крупнейший тайфун "Хейшен"
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Видеофакт: на Японию обрушился крупнейший тайфун "Хейшен"

Тайфун "Хайшен"вынудил эвакуировать более миллиона человек

сегодня, 10:39
Автор:

Владимир Лавский

Более миллиона японцев вынуждены были покинуть собственные дома из-за приближения тайфуна "Хайшен". Об этом сообщает местное информационное агентство NHK. 

По состоянию на 10.00 по киевскому времени продолжается эвакуация в префектурах Нагасаки, Кагосима, Кага и Сага. 

Видеофакт: на Японию обрушился крупнейший тайфун "Хейшен"

Глава японского метеоцентра Йошихиса Накамото предупредил, что "Хайшен" не потерял своей мощи.

"Ожидается рекордное выпадение осадков. Они могут причинить оползни или вызвать мощный паводок даже на крупных реках", - предупредил метеоролог.

В низменных районах могут случиться мощные наводнения, особенно в устьях рек.


Как ранее сообщали "Комментарии",  в России на Приморский край обрушился тайфун "Майсак". 

Так, во Владивостоке ураганный ветер валит деревья и срывает крыши домов. Как минимум 120 деревьев были повалены ветром в городе. Специалисты фиксируют, что ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, а мысовые станции отметили порывы ветра до 43 метров в секунду. Кроме того, пришлось перекрыть движение по Русскому и Золотому мостам. В частности, на последнем произошло ЧП: с большегруза сдуло контейнер на внедорожник. В Минэнерго РФ говорят, что без электричества в регионе остались 16 населенных пунктов, где  проживают около 8,5 тыс. человек.


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