На Кавказе начались боевые действия между двумя странами: что известно

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению и объявило о начале "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе — спорной территории между Арменией и Азербайджаном.



Азербайджан объявил о военной операции в Нагорном Карабахе. Фото из открытых источников

Ранее власти Азербайджана сообщили, что в результате двух инцидентов в Нагорном Карабахе погибли шесть человек от разрывов мин. Азербайджанцы обвинили в инциденте "незаконные армянские вооруженные формирования". Теперь Минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные обстреливают их позиции артиллерийским огнем с места, где должен дислоцироваться российский миротворческий контингент. Как следствие, Азербайджан объявил о начале военной операции.

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"Боевая техника и военные цели армянских войск уничтожаются с применением высокоточного оружия", — сообщили в Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что азербайджанские военные точными ударами уничтожили несколько единиц военной техники Армении. Кроме того, вблизи главного города Нагорного Карабаха Степанакерт кружатся военные беспилотники и слышны взрывы. Известно, что в ходе военных действий зафиксированы несколько погибших. Министерство обороны Армении отрицает обстрелы и указывает, что это дезинформация и добавляет, что не емеет военных сил в Нагорном Карабахе.

Напомним, что между двумя странами кавказского региона Арменией и Азербайджаном десятилетиями ведется спор по Нагорному Карабаху, сепаратистскому региону, населенному армянами, который де-юре является частью Азербайджана. Последний эпизод конфликта произошел в 2020 году, когда Азербайджан возобновил контроль над частью этой территории, а Россия ввела туда миротворческий контингент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Армения, имеющая российскую базу в стране, проведет совместные военные учения с США.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на совместные военные учения Армении и США на Кавказе.