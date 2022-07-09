Шри-Ланка. Скриншот из видео

На Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента Готабая Раджапакса. Об этом сообщает издание The Indian Express.

По информации источника, сегодня сотни протестующих окружили резиденцию президента, а затем ворвались в нее, уничтожив баррикады. По меньшей мере семь человек, в том числе двое полицейских, получили ранения в результате столкновения протестующих с полицией. Очевидцы отмечают, что слышали выстрелы и, кроме того, было замечено неоднократное использование слезоточивого газа. В свою очередь президент Шри-Ланки сбежал от разъяренной толпы людей.

Протесты на Шри-Ланке начались еще весной текущего года. Причиной стал глубокий экономический кризис. Его называют самым худшим за более чем 70 лет.

В апреле 2022 года Шри-Ланка объявила о дефолте по внешнему долгу. Из-за падения урожая цены на продукты питания увеличились и отличались от прошлогодних более чем на 30%. Некоторые люди вынуждены были голодать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что

. Для того чтобы ВСУ освободить оккупированные российскими захватчиками территории, необходимо будет применять артиллерию. Чтобы не подвергать опасности людей, которые живут в этих областях, их просят любым возможным способом эвакуироваться.

Также портал "Комментарии" писал о том, что на одном из направлений украинскими воинами была разгромлена целая танковая рота врага. В целом было уничтожено 9 российских танков. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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