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На Шри-Ланку обрушился ураган и проливные дожди: есть погибшие

14 человек погибло, 22 пострадало и один пропал без вести после урагана и проливных дождей, которые обрушились на Шри-Ланку

сегодня, 11:55
Автор:

Шулаева Анна
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На Шри-Ланку обрушился мощный ураган. В результате сильных ливней и ветра зафиксирована гибель 14 людей. По данным Центра реагирования на чрезвычайные ситуации Шри-Ланки, в общей сложности от непогоды пострадали более 100 тысяч семей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Xinhua.

На Шри-Ланку обрушился ураган и проливные дожди: есть погибшие

ураган - фото из открытых источников

По данным синоптиков, ожидается, что ливни не будут прекращаться еще в течение следующих 24 часов.

В 19 районах была объявлена красная тревога. Ожидаются сильные ливни, во время которые может выпасть более 100 миллиметров осадков.

Власти призывают людей, живущих в прибрежных районах, переехать в глубь страны.

Кроме того, местные власти проводят операцию по борьбе со стихийными бедствиями. 

Спасатели продолжают проводить эвакуацию местных жителей в некоторых районах страны. Так, в более безопасные места были переселены 114 человек. Также проводится поиск пропавших людей.

Шторм на Шри-Ланке привел к перебоям с электричеством и в движении общественного транспорта. Света нет и во многих отелях, расположенных на острове, В результате усиления ветра дороги оказались заблокированы упавшими деревьями. Кроме того, была приостановлена работа учебных заведений, затронутых стихией. 

Напомним, что ранее "Комментарии" информировали о том, что на Боливию обрушился мощный шторм: град уничтожал все на своем пути. Град побил урожай, разрушил рынок, а также уничтожил крышу АЗС. Движение транспорта было парализовано из-за льда, который покрыл землю как снег. Местные жители убирали град вручную. С помощью лопат люди расчищались дворы и дороги. Ледяной массы было собрано более пяти тысяч тонн.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/shri-lanku-nakryli-uragan-prolivnye-dozhdi-1637912107.html
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