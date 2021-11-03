На Боливию обрушился мощный шторм: град уничтожал всё на своем пути (ВИДЕО)



















Боливию накрыл сильный шторм. Об этом пишет издание УНИАН.

Град в Боливии. Фото: скриншот из видео

В Боливии прошел мощный шторм, который принес множество бед в страну. Непогода принесла с собой обильные осадки в виде града. По информации СМИ, в некоторых районах его насыпало полтора метра в высоту.

Град побил урожай, разрушил рынок, а также уничтожил крышу на автозаправочной станции. Движение транспорта оказалось затруднено из-за льда, который покрыл землю будто снег. Машины маневрировали между ледяных потоков.

Местным жителям пришлось убирать град вручную. Люди лопатами расчищали дворы и дороги. В мэрии рассказали, что ледяной массы собралось целых пять тысяч тонн.

Видео: Youtube-канал Unbelievable Events.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что остров Ла-Пальма, где уже на протяжении недель извергается вулкан засыпало пеплом. К его уборки были привлечены военнослужащие. За шесть недель стихия заставила покинуть своё жилье около семи тысяч человек. Более двух тысяч домов оказались уничтожены. Раскалённая вулканическая лава покрыла 970 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Также портал "Комментарии" писал о том, что В столице Афганистана раздалось несколько мощных взрывов. Они произошли неподалёку от медицинского учреждения. Как минимум пятнадцать человек погибли в результате инцидента. Несколько десятков граждан получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Один из очевидцев происшествия рассказал, что после первого взрыва последовала стрельба. Мужчине удалось покинуть больницу, а после этого он услышал и второй взрыв.

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