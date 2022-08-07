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На Тайване нашли мертвым высокопоставленного военного, производившего ракеты

Оу Ян Ли-Син контролировал разные проекты по производству ракет

сегодня, 16:35
Автор:

Лиля Воробьева
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На Тайване при странных обстоятельствах нашли мертвым заместителя председателя отдела исследований и разработок министерства обороны Тайваня. Об этом сообщает Центральное информационное агентство страны.

На Тайване нашли мертвым высокопоставленного военного, производившего ракеты

Оу Ян Ли-Син найден мертвым (фото: facebook.com/ndurecruit)

В сообщении говорится, что тело 57-летнего Оу Ян Ли-Син обнаружили, 6 августа, в его гостиничном номере. Стало известно, что он также занимал должность заместителя главы Чжуншаньского государственного института науки и технологий.

Представители власти страны заявили, что ученый скончался от сердечного приступа, ведь в номере его гостиницы не обнаружили никаких признаков взлома.

Его родные также заявили, что у мужчины в анамнезе были болезни сердца и ему был установлен стент.

Стало известно, что организация, где он работал, принадлежит военным. Они занимаются разработкой ракет. А в округе Пиндун Оу Ян находился в командировке. В его задачи входил контроль за разными проектами в этой области.

В связи с ростом военной угрозы со стороны Китая, Тайвань намерена выйти на показатель 500 ракет в год.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Китай ответил США на визит Пелоси . Китай прекращает сотрудничество с США в нескольких ключевых областях, включая изменение климата, военные переговоры и усилия по борьбе с международной преступностью. Кроме того, согласно данным США, Китай увеличивает свой ядерный арсенал в три-четыре раза. Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик считает, что в нынешнем информационном потоке, касающемся проблем взаимоотношений между двумя геоэкономическими и геополитическими гегемонами – США и Китаем, объединились ссылки на два разнородных, точнее разноуровневых процесса.



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Источник: https://www.cna.com.tw/news/aipl/202208060084.aspx
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