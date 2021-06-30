На Тайване умер семилетний малыш, которого жестоко бросали 27 раз на тренировке по дзюдо

На Тайване скончался семилетний мальчик, которого 27 раз швыряли на пол во время тренировки по дзюдо. Родители маленького Вэй Вэя приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения после 70 дней пребывания ребенка в коме, сообщили со ссылкой на тайванские СМИ в службе новостей BBS.

Мальчик умер после жестокой тренировки по дзюдо, фото из открытых источников

Трагическая для малыша тренировка произошла еще 21 апреля. Успешный, спортивный ребенок сам попросился у родителей заниматься дзюдо. Удивительно, но жестокая тренировка произошла под присмотром дяди мальчика, который заснял его на видео в классе, чтобы показать наглядно — дзюдо не подходит для племянника.

Во время тренировки Вэй Вэя несколько раз бросал старший ученик дзюдо. На видео слышно, как Вэй кричит, но его тренер приказывает ему встать и говорит старшему мальчику продолжать бросать малыша, пока сам "инструктор" не начинает поднимать и бросать ребенка. В какой-то момент Вэй Вэй становится слишком слаб, чтобы самостоятельно встать, но это не мешает тренеру еще несколько раз швырнуть ребенка на пол. В какой-то момент мальчика рвет, но "обучение" не прекращается. Малыш теряет сознание, в то время как тренер обвиняет его во лжи. Несмотря на то, что во время занятий присутствовали несколько взрослых, ни один из них не вмешался в происходящее, так как по древним тайванским культурным нормам необходимо проявлять уважение к учителю.

Мальчик же впал в кому сразу после тренировки (кровоизлияние в мозг) и 70 дней находился на аппарате жизнеобеспечения. Во вторник в 21:00 больница Фэнъюань объявила, что кровяное давление мальчика и частота сердечных сокращений падают. После того, как врачи поговорили с его семьей, они согласились отключить систему жизнеобеспечения.

По сообщению местного новостного сайта Taipei Times, шестидесятилетнему тренеру мальчика было предъявлено обвинение в физическом нападении, в результате которого были нанесены серьезные травмы, и в использовании несовершеннолетнего для совершения преступления. Также выяснилось, что у тренера не было лицензии на проведение занятий.

"Я до сих пор помню то утро, когда отвела его в школу", — сказала ранее его мать. "Он повернулся и сказал: "Мама, до свидания". К ночи он стал таким".

Тайваньские соцсети были полны горя и сочувствия к семье и мальчику, многие люди писали: "Теперь нет боли, младший брат". Другие пользователи призывают к более суровым мерам против тренера и выплате компенсации родителям мальчика.

"Сенсей" был освобожден в начале июня под залог в размере 100 000 новых тайваньских долларов (3583 доллара США).





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