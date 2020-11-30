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Главная Новости Мир Азия Над Японией пролетел огромный светящийся шар
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Над Японией пролетел огромный светящийся шар

Возможно, это был НЛО?

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Камерам японского телеканала NHK, а также некоторым местным жителям удалось зафиксировать уникальное явление в небе. Очевидцам удалось понаблюдать за огромным светящимся шаром, который замечают несколько раз в месяц. 

Над Японией пролетел огромный светящийся шар

ФОТО: Из открытых источников

В ночь на воскресенье, приблизительно в 01.35, японцы зафиксировали свечение, которое, по мнению экспертов, мог оставить метеор болид — яркая падающая звезда. Все кому удалось увидеть явление в этот раз, утверждают, что оно сопровождалось сильным гулом, при том, что раньше это свечение было бесшумным. 

Один из местных жителей сообщил, что в этот раз светящийся шар был настолько ярким, что в один момент ему удалось осветить все небо. 

"Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной луной", — отметил директор планетария Акаси в префектуре Хего Такэси Иноуэ. 

К слову, в июле над столицей Японии Токио, местные наблюдали такое же свечение, которое двигалось с юго-запада на северо-восток. Позже его смогли идентифицировать как метеор, по фрагментам найденным в ближайшей префектуре Тиба. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что камеры зафиксировали невероятное падение метеорита. 


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Источник: https://focus.ua/world/468308-nad-yaponiey-proletel-ogromnyy-svetyashchiysya-shar-video
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