Над Японией пролетел огромный светящийся шар

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Елизавета Черных
Камерам японского телеканала NHK, а также некоторым местным жителям удалось зафиксировать уникальное явление в небе. Очевидцам удалось понаблюдать за огромным светящимся шаром, который замечают несколько раз в месяц.
ФОТО: Из открытых источников
В ночь на воскресенье, приблизительно в 01.35, японцы зафиксировали свечение, которое, по мнению экспертов, мог оставить метеор болид — яркая падающая звезда. Все кому удалось увидеть явление в этот раз, утверждают, что оно сопровождалось сильным гулом, при том, что раньше это свечение было бесшумным.
Один из местных жителей сообщил, что в этот раз светящийся шар был настолько ярким, что в один момент ему удалось осветить все небо.
К слову, в июле над столицей Японии Токио, местные наблюдали такое же свечение, которое двигалось с юго-запада на северо-восток. Позже его смогли идентифицировать как метеор, по фрагментам найденным в ближайшей префектуре Тиба.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что камеры зафиксировали невероятное падение метеорита.
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