Названа настоящая причина, почему Индия не подписала коммюнике на Саммите мира

Индия использует текущую ситуацию для собственной выгоды, поэтому она и присутствовала на Саммите мира, но не подписала коммюнике, заявил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. По его словам, страна покупает российскую нефть на десятки миллиардов долларов и зарабатывает на ее переработке и продаже на мировом рынке.

Индия

То есть, говорит дипломат, Индия сейчас просто использует момент, чтобы заработать ситуацию. Ничего личного – только бизнес. Огрызко говорит, что Индия накупила российскую нефть на десятки миллиардов долларов, и зарабатывает на ее переработке и продаже на мировом рынке, но это не будет продолжаться вечно.

Огрызко подчеркнул, что такая ситуация не продлится долго, поскольку уже сейчас Китаю было четко указано, что подобная деятельность не будет толероваться, и в случае необходимости против него будут вводиться санкции. В отношениях с Индией эта тема также будет обсуждаться, хотя, может быть, менее официально, но очень предметно.

"Поэтому сейчас период, когда Индия пытается не слишком завязываться с какой-то одной стороной и пока зарабатывать на сложившейся ситуации. Но вряд ли это продлится долго", — подчеркнул дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министерство иностранных дел Индии опубликовало заявление о ее присутствии на Саммите мира, а также указало причины, почему страна, несмотря на участие в саммите, отказалась подписать совместное коммюнике.

В частности, в МИД Индии назвали свое участие на Саммите мира важным для изучения путей мирного окончания войны в Украине. Основной причиной, почему Индия не подписала общий документ, стало отсутствие контактов между Украиной и Россией.



