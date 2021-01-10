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Не британский: в Японии обнаружили новый штамм коронавируса

Источником заражения коронавируса стали четверо туристов из Бразилии

10 января 2021, 22:50
Автор:

Вечканова Елена

В Японии обнаружили новый штамм коронавируса, отличающийся от ранее подтвержденного в Великобритании. Информацию сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии.

Не британский: в Японии обнаружили новый штамм коронавируса

В Японии выявили новый штамм ковида. Фото: The Diplomatist

Четверо зараженных новым штаммом COVID-19 приехали в страну "восходящего солнца" из Бразилии. Их самолет приземлился на японской земле еще 2 января, впрочем путешественники до сих пор находятся в аэропорту Токио на карантине. У 40-летнего мужчины диагностированы проблемы с дыханием, у 30-летней женщины — головная боль и боль в горле. Подростка лихорадит. Лишь у одной из туристок не обнаружено никаких видимых симптомов.

"Сейчас нет никаких доказательств того, что новый штамм, обнаруженный у тех, кто приехал из Бразилии, имеет высокий уровень инфекционности", — таким сообщением ограничился руководитель Национального института инфекционных болезней Японии Такаджи Вакита.

В то же время представители бразильских властей информируют о том, что японцы якобы уже выяснили, что новый вид вируса включает в себя 12 мутаций. Вероятно, что одна из них ранее была обнаружена и в британском штамме, поэтому это может означать быструю передачу заболевания от человека к человеку.

Стоит отметить, что из-за стремительного увеличения количества случаев коронавируса в Японии 7 января объявили чрезвычайное положение. Введенные ограничения касаются Токио и трех ближайших к столице префектур.

Ранее "Комментарии" сообщали, что один из отечественных врачей-инфекционистов убежден: в Украине диагностированы случаи заражения британским штаммом коронавируса. Как известно, этот вид вируса намного заразнее и может протекать в более тяжелой форме.

Также на портале можно узнать об особенностях еще одного штамма COVID-19 — на этот раз обнаруженного на территории ЮАР.



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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-japan-variant/japan-finds-new-coronavirus-variant-in-travellers-from-brazil-idUSKBN29F08R
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