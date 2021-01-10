Не британский: в Японии обнаружили новый штамм коронавируса

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Вечканова Елена
В Японии обнаружили новый штамм коронавируса, отличающийся от ранее подтвержденного в Великобритании. Информацию сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии.
В Японии выявили новый штамм ковида. Фото: The Diplomatist
Четверо зараженных новым штаммом COVID-19 приехали в страну "восходящего солнца" из Бразилии. Их самолет приземлился на японской земле еще 2 января, впрочем путешественники до сих пор находятся в аэропорту Токио на карантине. У 40-летнего мужчины диагностированы проблемы с дыханием, у 30-летней женщины — головная боль и боль в горле. Подростка лихорадит. Лишь у одной из туристок не обнаружено никаких видимых симптомов.
В то же время представители бразильских властей информируют о том, что японцы якобы уже выяснили, что новый вид вируса включает в себя 12 мутаций. Вероятно, что одна из них ранее была обнаружена и в британском штамме, поэтому это может означать быструю передачу заболевания от человека к человеку.
Стоит отметить, что из-за стремительного увеличения количества случаев коронавируса в Японии 7 января объявили чрезвычайное положение. Введенные ограничения касаются Токио и трех ближайших к столице префектур.
Ранее "Комментарии" сообщали, что один из отечественных врачей-инфекционистов убежден: в Украине диагностированы случаи заражения британским штаммом коронавируса. Как известно, этот вид вируса намного заразнее и может протекать в более тяжелой форме.
Также на портале можно узнать об особенностях еще одного штамма COVID-19 — на этот раз обнаруженного на территории ЮАР.
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