kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.12.2020

BTC/USD

18894.68

ETH/USD

584.55

LTC/USD

83.52

НБУ 04.12.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.65

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия Не Кличко единым: лидером правящей партии Филиппин стал боксер
commentss НОВОСТИ Все новости

Не Кличко единым: лидером правящей партии Филиппин стал боксер

Боксер Мэнни Пакьяо становится все более заметной фигурой в политической жизни Филиппин

сегодня, 18:07
Автор:

Павел Зинченко

Чемпион мира по боксу и сенатор Мэнни Пакьяо был избран президентом правящей партии Филиппин НДП-Ланбан, которую возглавляет президент страны Родриго Дутерте.

Не Кличко единым: лидером правящей партии Филиппин стал боксер

ФОТО: СПОРТ bigmir)net

"Справедливо, но твердо — такого лидерства можно ожидать от Мэнни Пакьяо, президента партии НДП-Лабан. Получить эту редкую возможность возглавить НДП-Лаван — огромная честь и ответственность", — сказал Пакьяо в Маниле в среду вечером после вступления в должность.

Теперь есть все основания полагать, что он возможный кандидат на пост президента Филиппин в 2022 году. Слухи о намерении Пакьяо баллотироваться в президенты набирали обороты в июне, когда его бывший промоутер Боб Арум объявил в интервью, что 41-летний боксер сказал ему, что он будет кандидатом в 2022 году.

Ни Пакьяо, ни кто-либо из его близких не подтвердили и не опровергли эту информацию, а боксер также воздержался от комментариев в среду вечером.

Боксер также отказался комментировать возможный тандем Дутерте-Дутерте на следующих выборах, когда Сара Дутерте, мэр Давао и дочь президента, будет кандидатом в президенты, а ее отец — ее кандидатом на пост вице-президента, поскольку он может пребывать на президентской должности только один шестилетний срок и не может быть переизбран.

Пакьяо, сенатор с 2016 года, заменяет сенатора Коко Пиментела, еще одного близкого соратника Дутерте, который подчеркнул способность боксера привносить в партию новые и современные идеи до выборов 2022 года.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", тренер Пакьяо сообщил, когда его подопечный уйдет на пенсию.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.laprensalatina.com/pacquiao-elected-president-of-dutertes-ruling-party/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ