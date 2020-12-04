Не Кличко единым: лидером правящей партии Филиппин стал боксер

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Павел Зинченко
Чемпион мира по боксу и сенатор Мэнни Пакьяо был избран президентом правящей партии Филиппин НДП-Ланбан, которую возглавляет президент страны Родриго Дутерте.
ФОТО: СПОРТ bigmir)net
Теперь есть все основания полагать, что он возможный кандидат на пост президента Филиппин в 2022 году. Слухи о намерении Пакьяо баллотироваться в президенты набирали обороты в июне, когда его бывший промоутер Боб Арум объявил в интервью, что 41-летний боксер сказал ему, что он будет кандидатом в 2022 году.
Ни Пакьяо, ни кто-либо из его близких не подтвердили и не опровергли эту информацию, а боксер также воздержался от комментариев в среду вечером.
Боксер также отказался комментировать возможный тандем Дутерте-Дутерте на следующих выборах, когда Сара Дутерте, мэр Давао и дочь президента, будет кандидатом в президенты, а ее отец — ее кандидатом на пост вице-президента, поскольку он может пребывать на президентской должности только один шестилетний срок и не может быть переизбран.
Пакьяо, сенатор с 2016 года, заменяет сенатора Коко Пиментела, еще одного близкого соратника Дутерте, который подчеркнул способность боксера привносить в партию новые и современные идеи до выборов 2022 года.
Как сообщало ранее издание "Комментарии", тренер Пакьяо сообщил, когда его подопечный уйдет на пенсию.
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