Не Кличко единым: лидером правящей партии Филиппин стал боксер

Чемпион мира по боксу и сенатор Мэнни Пакьяо был избран президентом правящей партии Филиппин НДП-Ланбан, которую возглавляет президент страны Родриго Дутерте.

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"Справедливо, но твердо — такого лидерства можно ожидать от Мэнни Пакьяо, президента партии НДП-Лабан. Получить эту редкую возможность возглавить НДП-Лаван — огромная честь и ответственность", — сказал Пакьяо в Маниле в среду вечером после вступления в должность.

Теперь есть все основания полагать, что он возможный кандидат на пост президента Филиппин в 2022 году. Слухи о намерении Пакьяо баллотироваться в президенты набирали обороты в июне, когда его бывший промоутер Боб Арум объявил в интервью, что 41-летний боксер сказал ему, что он будет кандидатом в 2022 году.

Ни Пакьяо, ни кто-либо из его близких не подтвердили и не опровергли эту информацию, а боксер также воздержался от комментариев в среду вечером.

Боксер также отказался комментировать возможный тандем Дутерте-Дутерте на следующих выборах, когда Сара Дутерте, мэр Давао и дочь президента, будет кандидатом в президенты, а ее отец — ее кандидатом на пост вице-президента, поскольку он может пребывать на президентской должности только один шестилетний срок и не может быть переизбран.

Пакьяо, сенатор с 2016 года, заменяет сенатора Коко Пиментела, еще одного близкого соратника Дутерте, который подчеркнул способность боксера привносить в партию новые и современные идеи до выборов 2022 года.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", тренер Пакьяо сообщил, когда его подопечный уйдет на пенсию.

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