logo

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Не показывайте Путину: КНДР представила новые беспилотники размером с пассажирский самолет
commentss НОВОСТИ Все новости

Не показывайте Путину: КНДР представила новые беспилотники размером с пассажирский самолет

Ким Чен Ын руководит работой беспилотного комплекса аэронавигационных технологий

19 сентября 2025, 12:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава КНДР Ким Чен Ын в четверг принял участие в управлении испытанием беспилотного оружия и оборудования, разрабатываемых и производимых институтом и предприятиями Комплекса беспилотных аэронавигационных технологий. Об этом пишет KCNA .

Не показывайте Путину: КНДР представила новые беспилотники размером с пассажирский самолет

Не показывайте Путину: КНДР представила новые беспилотники размером с пассажирский самолет

Ким подробно ознакомился с характеристиками и боевым применением различных видов беспилотного оружия и техники, включая стратегические и тактические беспилотные аппараты наблюдения и многоцелевые беспилотники.

"Произошедшие в тот же день испытания четко подтвердили военно-стратегическую ценность и инновационные характеристики стратегического беспилотного аппарата наблюдения, а также отличную боевую эффективность тактических ударных дронов серии "Кумсонг".

Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатами теста", – говорится в сообщении.

Он сказал, что, как он уже отмечал, реальность, когда спектр применения беспилотного оборудования расширяется в современной войне, а беспилотное оборудование становится важным военным активом, ставит, прежде всего, приоритетной и важной задачей модернизации вооруженных сил КНДР создание на высокоразвитой основе основных технологий беспилотного оборудования, искусственного интеллекта и оперативных возможностей беспилотных систем оружия и оборудования.

Он упомянул о проблемах, возникающих в связи с направлением первоочередных усилий на быстрое развитие недавно внедренной технологии искусственного интеллекта и расширение и укрепление серийных производственных мощностей дронов.

Не показывайте Путину: КНДР представила новые беспилотники размером с пассажирский самолет - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что реактивный "Шахед", сбитый в поле, показал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов. Он отметил, что этот дрон "дался сложно", потому что в этот сезон найти в полях что-то малореально.

По его словам, именно поэтому количество реактивных "Шахедов" и их применение будет зависеть только от успехов наших зенитных дронов против обычных "Шахедов". "Реактивные дроны пока дороже простых, и россияне не будут спешить переходить на них без необходимости", — добавил специалист.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kcnawatch.org/newstream/1758252020-642621537/respected-comrade-kim-jong-un-guides-work-of-unmanned-aeronautical-technology-complex/
Теги:

Новости

Все новости