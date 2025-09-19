Глава КНДР Ким Чен Ын в четверг принял участие в управлении испытанием беспилотного оружия и оборудования, разрабатываемых и производимых институтом и предприятиями Комплекса беспилотных аэронавигационных технологий. Об этом пишет KCNA .

Не показывайте Путину: КНДР представила новые беспилотники размером с пассажирский самолет

Ким подробно ознакомился с характеристиками и боевым применением различных видов беспилотного оружия и техники, включая стратегические и тактические беспилотные аппараты наблюдения и многоцелевые беспилотники.

"Произошедшие в тот же день испытания четко подтвердили военно-стратегическую ценность и инновационные характеристики стратегического беспилотного аппарата наблюдения, а также отличную боевую эффективность тактических ударных дронов серии "Кумсонг".

Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатами теста", – говорится в сообщении.

Он сказал, что, как он уже отмечал, реальность, когда спектр применения беспилотного оборудования расширяется в современной войне, а беспилотное оборудование становится важным военным активом, ставит, прежде всего, приоритетной и важной задачей модернизации вооруженных сил КНДР создание на высокоразвитой основе основных технологий беспилотного оборудования, искусственного интеллекта и оперативных возможностей беспилотных систем оружия и оборудования.

Он упомянул о проблемах, возникающих в связи с направлением первоочередных усилий на быстрое развитие недавно внедренной технологии искусственного интеллекта и расширение и укрепление серийных производственных мощностей дронов.

