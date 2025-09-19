logo_ukra

Не показуйте Путіну: КНДР представила нові безпілотники розміром з пасажирський літак
НОВИНИ

Не показуйте Путіну: КНДР представила нові безпілотники розміром з пасажирський літак

Кім Чен Ин керує роботою безпілотного комплексу аеронавігаційних технологій

19 вересня 2025, 12:54
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава КНДР Кім Чен Ин у четвер взяв участь у керуванні випробуванням безпілотної зброї та обладнання, що розробляються та виробляються інститутом та підприємствами Комплексу безпілотних аеронавігаційних технологій. Про це пише KCNA.

Зазначається, що Кім детально ознайомився з характеристиками та бойовим застосуванням різних видів безпілотної зброї та техніки, включаючи стратегічні та тактичні безпілотні апарати спостереження та багатоцільові безпілотники

"Випробування, що відбулося того ж дня, чітко підтвердили військово-стратегічну цінність та інноваційні характеристики стратегічного безпілотного апарату спостереження, а також відмінну бойову ефективність тактичних ударних дронів серії "Кумсонг".

Кім Чен Ин висловив велике задоволення результатами тесту", – йдеться у повідомленні.

Він сказав, що, як він уже наголошував, реальність, коли спектр застосування безпілотного обладнання дедалі розширюється в сучасній війні, а безпілотне обладнання стає важливим військовим активом, ставить передусім пріоритетним і важливим завданням модернізації збройних сил КНДР створення на високорозвиненій основі основних технологій безпілотного обладнання, штучного інтелекту та оперативних можливостей безпілотних систем зброї та обладнання.

Він згадав про проблеми, що виникають у зв'язку зі спрямуванням першочергових зусиль на швидкий розвиток нещодавно впровадженої технології штучного інтелекту та розширення й зміцнення серійних виробничих потужностей дронів.

Не показуйте Путіну: КНДР представила нові безпілотники розміром з пасажирський літак - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що реактивний "Шахед", збитий у полі, показав український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він зауважив, що цей дрон "дався складно", через те, що у цей сезон знайти в полях щось малореально.

За його словами, саме тому кількість реактивних "Шахедів" і їх застосування буде залежати тільки від успіхів наших зенітних дронів проти звичайних "Шахедів". "Реактивні дрони поки що дорожчі за прості, і росіяни не поспішатимуть переходити на них без необхідності", – додав фахівець.



Джерело: https://kcnawatch.org/newstream/1758252020-642621537/respected-comrade-kim-jong-un-guides-work-of-unmanned-aeronautical-technology-complex/
