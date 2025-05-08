Не все так просто: стала известна неожиданная цель ударов Индии по Пакистану

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Ткачик Олеся
Между двумя ядерными государствами Индией и Пакистаном начался конфликт. И сейчас, как говорит политолог Алексей Копытько, весь мир смотрит не на парад кремлевского диктатора Владимира Путина, а на то, как будет решен этот конфликт.
Индия и Пакистан
При этом он подчеркнул, что реакция со стороны Индии сходу выглядела избыточной, сразу были назначены виновные и запущена военная машина. Настолько, что даже США были вынуждены озвучить де-факто пропакистанскую позицию – о необходимости расследования.
По его мнению, положение осложняется тем, что часть местности в горах, которые Индия считает спорной/своей, Пакистан передал Китаю. И вся логистика по сухопутному Китайско-Пакистанскому экономическому коридору может оказаться под угрозой. Модель мы сейчас видим: теракт с жертвами – эскалация, подчеркнул аналитик.
Однако, подчеркивает Копытько, в различных изданиях, которые освещают темы обороны и безопасности, мелькает вывод: Пакистан в конфликте показал себя более убедительно. Де-факто китайским оружием было сбито несколько индийских самолётов без внятного обоснования – ради чего их в принципе поднимали.
Как говорит эксперт, это сейчас главный риск: если в Дели посчитают, что по итогам двух раундов выглядят плохо, может начаться новый виток.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами, продолжительность боев составила более часа.
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