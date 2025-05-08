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Не все так просто: стала известна неожиданная цель ударов Индии по Пакистану

У Пакистана с Китаем есть инфраструктурные проекты, которые как раз находятся в зоне ударов Индии

сегодня, 12:05
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Ткачик Олеся

Между двумя ядерными государствами Индией и Пакистаном начался конфликт. И сейчас, как говорит политолог Алексей Копытько, весь мир смотрит не на парад кремлевского диктатора Владимира Путина, а на то, как будет решен этот конфликт.

Не все так просто: стала известна неожиданная цель ударов Индии по Пакистану

Индия и Пакистан

"Красной нитью оценок по всему миру является констатация, что конфликт держится в рамках из-за обладания сторонами ядерным оружием. И как вывод – происходит реанимация ядерного оружия как оружия сдерживания. Стало быть, надо стремиться его заполучить любой ценой", — говорит эксперт.

При этом он подчеркнул, что реакция со стороны Индии сходу выглядела избыточной, сразу были назначены виновные и запущена военная машина. Настолько, что даже США были вынуждены озвучить де-факто пропакистанскую позицию – о необходимости расследования.

"Наверняка этому могут быть какие-то внутриполитические обоснования для Дели. Но для внешнего мира на поверхность был вытащен факт: все инфраструктурные проекты Китая и Пакистана находятся в 70-80 км от индийской территории", — говорит Копытько.

По его мнению, положение осложняется тем, что часть местности в горах, которые Индия считает спорной/своей, Пакистан передал Китаю. И вся логистика по сухопутному Китайско-Пакистанскому экономическому коридору может оказаться под угрозой. Модель мы сейчас видим: теракт с жертвами – эскалация, подчеркнул аналитик.

Однако, подчеркивает Копытько, в различных изданиях, которые освещают темы обороны и безопасности, мелькает вывод: Пакистан в конфликте показал себя более убедительно. Де-факто китайским оружием было сбито несколько индийских самолётов без внятного обоснования – ради чего их в принципе поднимали.

Как говорит эксперт, это сейчас главный риск: если в Дели посчитают, что по итогам двух раундов выглядят плохо, может начаться новый виток.

"Для нас это важно, как минимум в двух аспектах. Как происходящее повлияет на желание Индии закупать российскую нефть? Как это отразится на мировом рынке вооружений? При таком масштабе конфликтующих сторон никаких обычных вооружений не хватит. Индия и Пакистан явно будут заинтересованы в освоении опыта современной войны с массовыми недорогими решениями", — подчеркнул Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами, продолжительность боев составила более часа.


 



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Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid09fNuoCiTM9wXSamFm2pbHG32Zezzzp8nmDfSDZ2iS6DmfMLmSmekxqTNWTCqAHiZl?locale=ru_RU
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