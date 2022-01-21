Nestle попала в скандал в Индии: продукцию сняли с полок магазинов (ФОТО)

Новая обертка знаменитых батончиков KitKat в Индии вызвала неоднозначную реакцию покупателей. Об этом пишет издание Daily Mail.

Яростная реакция в Индии вынудила Nestle прекратить выпуск ряда батончиков KitKat, покрытых обертками с изображением индуистских богов.

По словам Nestle, новая обертка была создана, чтобы "прославить культуру". Однако с тех пор компания принесла извинения и отозвала ассортимент сладостей.



Как пишет издание, ассортимент вызвал опасения, что обертки шоколадных батончиков, украшенные изображениями Господа Джаганнатха, Балабхадры и Мата Субхадры, неизбежно будут выброшены в мусорные баки и на улицу.

Обертка KitKat с изображением Господа Джаганнатхи попала в центр внимания, вызвав реакцию в социальных сетях.

"Пожалуйста, уберите изображения… на них могут непреднамеренно наступить",- пишет один из пользователей в социальной сети Twitter.

Издание Daily Mail передает слова представителя Nestle, который сказал: "Мы понимаем деликатность вопроса и сожалеем, если непреднамеренно задели чьи-то чувства. Мы уже сняли эти упаковки с рынка. Мы благодарим вас за понимание и поддержку".

Фото: Daily Mail.

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