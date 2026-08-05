«Новые формы ведения войны»: Токио объявил о начале испытаний отечественных боевых БПЛА

Учитывая опыт современных вооруженных конфликтов, Токио начинает масштабную программу развертывания собственных беспилотных технологий для усиления национальной армии. Страна восходящего солнца планирует интегрировать беспилотные системы в свою оборонную стратегию, пишет BILD.

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Японское руководство внимательно анализирует глобальные боевые действия, продемонстрировавшие ключевую роль роботизированных комплексов на поле боя. Власти страны намерены активно развивать беспилотные системы вооружения, которые, как отмечают эксперты, приобрели колоссальное значение во время полномасштабной войны в Украине, а также в ходе военных операций на Ближнем Востоке. Старт практического этапа программы запланирован на ближайшее время. Сообщается, что уже в августе военно-морские силы Японии намерены провести испытания боевых беспилотных летательных аппаратов, созданных четырьмя разными производителями.

Новейшие дроны станут частью масштабного оборонительного щита, защищающего морские рубежи государства от потенциальной агрессии. Ожидается, что беспилотники будут действовать в тесной связке с мощным ракетным вооружением.

"Планируется, что дроны вместе с крылатыми ракетами большой дальности, – отмечают в ведомстве, – будут поставлены на вооружение подразделений, задача которых – оборона побережья Японии".

Представители власти подчеркивают, что из-за стремительного изменения геополитической ситуации стране жизненно необходимо оперативно адаптироваться к вызовам современности. Как официально заявило руководство правительства, сейчас "необходимо готовиться к новым формам ведения войны".

Кроме сугубо военных целей, запуск этого проекта должен решить важную стратегическую задачу в сфере импортозамещения и безопасности линий поставок. Производство полностью отечественных беспилотных авиационных комплексов призвано оградить страну от внешнего давления потенциальных противников в регионе. Главная цель разработки собственных БПЛА, как подчеркивают аналитики, состоит в том, чтобы полностью ликвидировать критическую зависимость Японии в этой высокотехнологичной сфере от закупки любых комплектующих из Китая.

Напомним, что КНДР снова планирует присоединиться к войне в Украине . В МИД Украины уже дали предупреждение Ким Чен Ыну.