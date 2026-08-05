logo_ukra

BTC/USD

64016

ETH/USD

1866.16

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Азія «Нові форми ведення війни»: Токіо оголосив про початок випробувань вітчизняних бойових БПЛА
commentss НОВИНИ Всі новини

«Нові форми ведення війни»: Токіо оголосив про початок випробувань вітчизняних бойових БПЛА

Оборона побережжя за досвідом України: японський флот озброїться ударними безпілотниками

5 серпня 2026, 13:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Враховуючи досвід сучасних збройних конфліктів, Токіо розпочинає масштабну програму з розгортання власних безпілотних технологій для посилення національної армії. Країна висхідного сонця планує інтегрувати безпілотні системи у свою оборонну стратегію, пише BILD.

«Нові форми ведення війни»: Токіо оголосив про початок випробувань вітчизняних бойових БПЛА

Ілюстративне фото

Японське керівництво уважно аналізує глобальні бойові дії, які продемонстрували ключову роль роботизованих комплексів на полі бою. Влада країни має намір активно розвивати безпілотні системи озброєння, які, як зазначають експерти, набули колосального значення під час повномасштабної війни в Україні, а також у ході воєнних операцій на Близькому Сході. Старт практичного етапу програми заплановано вже на найближчий час. Повідомляється, що вже в серпні військово-морські сили Японії мають намір провести випробування бойових безпілотних літальних апаратів, створених чотирма різними виробниками.

Новітні дрони стануть частиною масштабного оборонного щита, який захищатиме морські рубежі держави від потенційної агресії. Очікується, що безпілотники діятимуть у тісній зв'язці із потужним ракетним озброєнням.

"Планується, що дрони разом із крилатими ракетами великої дальності, — зазначають у відомстві, — будуть поставлені на озброєння підрозділів, завдання яких — оборона узбережжя Японії".

Представники влади наголошують, що через стрімку зміну геополітичної ситуації країні життєво необхідно оперативно адаптуватися до викликів сучасності. Як офіційно заявило керівництво уряду, наразі "необхідно готуватися до нових форм ведення війни".

Окрім суто військових цілей, запуск цього проєкту має на меті вирішити важливе стратегічне завдання у сфері імпортозаміщення та безпеки ліній постачання. Виробництво повністю вітчизняних безпілотних авіаційних комплексів покликане захистити країну від зовнішнього тиску потенційних супротивників у регіоні. Головна мета розробки власних БПЛА, як підкреслюють аналітики, полягає в тому, щоб повністю ліквідувати критичну залежність Японії у цій високотехнологічній сфері від закупівлі будь-яких комплектуючих елементів із Китаю.

Нагадаємо, що КНДР знову планує долучитися до війни в Україні. В МЗС України вже дали попередження Кім Чен Ину.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини