«Нові форми ведення війни»: Токіо оголосив про початок випробувань вітчизняних бойових БПЛА

Враховуючи досвід сучасних збройних конфліктів, Токіо розпочинає масштабну програму з розгортання власних безпілотних технологій для посилення національної армії. Країна висхідного сонця планує інтегрувати безпілотні системи у свою оборонну стратегію, пише BILD.

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Японське керівництво уважно аналізує глобальні бойові дії, які продемонстрували ключову роль роботизованих комплексів на полі бою. Влада країни має намір активно розвивати безпілотні системи озброєння, які, як зазначають експерти, набули колосального значення під час повномасштабної війни в Україні, а також у ході воєнних операцій на Близькому Сході. Старт практичного етапу програми заплановано вже на найближчий час. Повідомляється, що вже в серпні військово-морські сили Японії мають намір провести випробування бойових безпілотних літальних апаратів, створених чотирма різними виробниками.

Новітні дрони стануть частиною масштабного оборонного щита, який захищатиме морські рубежі держави від потенційної агресії. Очікується, що безпілотники діятимуть у тісній зв'язці із потужним ракетним озброєнням.

"Планується, що дрони разом із крилатими ракетами великої дальності, — зазначають у відомстві, — будуть поставлені на озброєння підрозділів, завдання яких — оборона узбережжя Японії".

Представники влади наголошують, що через стрімку зміну геополітичної ситуації країні життєво необхідно оперативно адаптуватися до викликів сучасності. Як офіційно заявило керівництво уряду, наразі "необхідно готуватися до нових форм ведення війни".

Окрім суто військових цілей, запуск цього проєкту має на меті вирішити важливе стратегічне завдання у сфері імпортозаміщення та безпеки ліній постачання. Виробництво повністю вітчизняних безпілотних авіаційних комплексів покликане захистити країну від зовнішнього тиску потенційних супротивників у регіоні. Головна мета розробки власних БПЛА, як підкреслюють аналітики, полягає в тому, щоб повністю ліквідувати критичну залежність Японії у цій високотехнологічній сфері від закупівлі будь-яких комплектуючих елементів із Китаю.

Нагадаємо, що КНДР знову планує долучитися до війни в Україні. В МЗС України вже дали попередження Кім Чен Ину.