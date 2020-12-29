Новый штамм COVID-19 зафиксирован в еще одной стране

Мутировавший коронавирус, который ранее выявили в Британии, был зафиксирован в еще одной стране – Индии. О происшествии сегодня, 29 декабря, сообщила пресс-служба индийской власти.

ФОТО: Из открытых источников

По информации правительства страны, в Индии были выявлены 6 случаев заражения новым штаммом коронавируса. Как выяснилось, все зараженные некоторое время назад вернулись из Великобритании. Уже известно, что один из заболевших проживает в городе Пуна, трое - из Бангалоры, и еще двое заразившихся – из Хайдарабаде, города в Южной Индии.

Напомним, что примерно неделю назад в Великобритании был выявлен еще один новый штамм коронавируса COVID-19. Медики уже успели успокоить людей, сообщив, что мутация не сделала данный вирус опаснее, чем он был до этого. Доказательств того, что он более смертоносный, также нет никаких. В основные симптомы входит высокая температура, кашель, а также затруднение дыхания.

Кроме того пресс-служба сообщает о том, что примерно 33 тысячи человек вернулись из Британии в период с 25 ноября по 23 декабря текущего года. У 114 человек после этого был положительный тест на COVID-19. Начиная с 23 декабря, рейсы в Великобританию Индия приостановила в связи с обнаружением нового штамма. Для всех, кто накануне вернулся в страну, был проведен опрос на наличие симптомов коронавируса.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что стало известно о еще одной смерти человека после вакцинации против коронавируса, случившейся в Израиле, а также о том, что ученые рассказали людям о довольно простом способе избежать заражения коронавирусом.

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