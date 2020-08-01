ОАЭ запустили первую в арабском мире АЭС

Язык
BTC/USD
11757.30
ETH/USD
387.81
LTC/USD
60.88
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.01
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Атомная электростанция (АЭС) "Барака" в Объединенных
Арабских Эмиратах (ОАЭ) начала работать 1 августа – в субботу ввели в
эксплуатацию первый энергоблок АЭС. Вицепрезидент и премьер-министр страны,
правитель эмирата Дубаи Мухаммед бин Рашид аль-Мактум сказал, что это первый
мирный атомный реактор в арабском мире. Об этом пишет Deutsche
Welle.
За счет этой АЭС власти рассчитывают покрывать около 25%
энергетических проблем страны.
АЭС "Барака" находится на побережье Персидского залива
недалеко от границы с Саудовской Аравией. Четыре энергоблока этой
электростанции южнокорейский государственный энергетический концерн KEPCO начал
строить еще в 2012 году. Согласно условиям контракта, на строительство этой АЭС
предусмотрено 20 млрд долл. Эта сумма учитывает расходы не только на
строительство, но и на обучение сотрудников и эксплуатацию станции мощностью в
1400 мегаватт.
ОАЭ является одной из богатейших стран мира благодаря
поступлениям от нефтегазового бизнеса. Но, несмотря на большие ресурсы, страна
пытается покрыть внутренние потребности в энергии и за счет других источников.
В частности, в прошлом году в районе Абу-Даби заработала одна из крупнейших в
мире систем из солнечных батарей.
В Абу-Даби отмечают мирный характер ядерной программы
ОАЭ. Власти страны предоставила доступ к АЭС специалистам МАГАТЭ и Всемирной
ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. Впрочем,
строительство АЭС уже раскритиковала власти Катара, где считают атомную
электростанцию "угрозой для мира в регионе".
Напомним, украинские
АЭС рекордно снизили производство электроэнергии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости