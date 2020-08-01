ОАЭ запустили первую в арабском мире АЭС

Атомная электростанция (АЭС) "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) начала работать 1 августа – в субботу ввели в эксплуатацию первый энергоблок АЭС. Вицепрезидент и премьер-министр страны, правитель эмирата Дубаи Мухаммед бин Рашид аль-Мактум сказал, что это первый мирный атомный реактор в арабском мире. Об этом пишет Deutsche Welle.



За счет этой АЭС власти рассчитывают покрывать около 25% энергетических проблем страны.

АЭС "Барака" находится на побережье Персидского залива недалеко от границы с Саудовской Аравией. Четыре энергоблока этой электростанции южнокорейский государственный энергетический концерн KEPCO начал строить еще в 2012 году. Согласно условиям контракта, на строительство этой АЭС предусмотрено 20 млрд долл. Эта сумма учитывает расходы не только на строительство, но и на обучение сотрудников и эксплуатацию станции мощностью в 1400 мегаватт.

ОАЭ является одной из богатейших стран мира благодаря поступлениям от нефтегазового бизнеса. Но, несмотря на большие ресурсы, страна пытается покрыть внутренние потребности в энергии и за счет других источников. В частности, в прошлом году в районе Абу-Даби заработала одна из крупнейших в мире систем из солнечных батарей.

В Абу-Даби отмечают мирный характер ядерной программы ОАЭ. Власти страны предоставила доступ к АЭС специалистам МАГАТЭ и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. Впрочем, строительство АЭС уже раскритиковала власти Катара, где считают атомную электростанцию "угрозой для мира в регионе".

Напомним, украинские АЭС рекордно снизили производство электроэнергии.

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